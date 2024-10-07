Юпитер, планета экспансии, поощряет быть самокритичным и открытым к новому. В общем мы можем чувствовать себя зажигательными и дерзкими, но важно сохранять хладнокровие. А что звезды готовят именно для вашего знака Зодиака на неделю 7 – 13 октября, читайте в гороскопе от People.

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Мужской гороскоп на неделю 7 – 13 октября 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Вы, наверняка, заметили, что ваши дружеские связи расширились, поскольку вы много работали для этого. Теперь появится дополнительная порция удачи в отношении ваших идей, которая заставит вас быть более вовлеченным в общение или интеллектуальные занятия. Также вы, возможно, больше, чем обычно, будете путешествовать. Однако заметьте, что большой проект, над которым вы работаете, может столкнуться с препятствием. Также могут возникнуть задержки, и вам придется пересмотреть весь прогресс, которого вы достигли.

Вы, наверняка, заметили, что ваши дружеские связи расширились, поскольку вы много работали для этого. Теперь появится дополнительная порция удачи в отношении ваших идей, которая заставит вас быть более вовлеченным в общение или интеллектуальные занятия. Также вы, возможно, больше, чем обычно, будете путешествовать. Однако заметьте, что большой проект, над которым вы работаете, может столкнуться с препятствием. Также могут возникнуть задержки, и вам придется пересмотреть весь прогресс, которого вы достигли. Телец (20 апреля – 20 мая). Вы особенно сосредоточены на том, чтобы быть магнитом для денег. Возможно, придется подумывать о поиске новой работы или о повышении, но как бы там ни было, вам придется провести переоценку своих финансов. Осознайте свои расходные привычки и способы сбережения в долгосрочной перспективе, которые могут принести вам пользу в ближайшие месяцы. На этой неделе вы также можете задуматься о своих ценностях и о том, как вы выражаете свою самооценку (и это не связано с финансами).

Вы особенно сосредоточены на том, чтобы быть магнитом для денег. Возможно, придется подумывать о поиске новой работы или о повышении, но как бы там ни было, вам придется провести переоценку своих финансов. Осознайте свои расходные привычки и способы сбережения в долгосрочной перспективе, которые могут принести вам пользу в ближайшие месяцы. На этой неделе вы также можете задуматься о своих ценностях и о том, как вы выражаете свою самооценку (и это не связано с финансами). Близнецы (21 мая – 20 июня). Ваша жизнь наполнена большим количеством новых начинаний. Перед вами появятся новые возможности как в личном, так и в профессиональном плане. Именно на этой неделе следует сосредоточиться на том, чтобы быть целеустремленным и рефлексировать о том, как достичь расширения, роста и достатка. Но ожидайте задержек в достижении ваших сердечных целей, хотя это лишь поощрение к поиску новых подходов, которые помогут лучше принять то, что ждет впереди.

Ваша жизнь наполнена большим количеством новых начинаний. Перед вами появятся новые возможности как в личном, так и в профессиональном плане. Именно на этой неделе следует сосредоточиться на том, чтобы быть целеустремленным и рефлексировать о том, как достичь расширения, роста и достатка. Но ожидайте задержек в достижении ваших сердечных целей, хотя это лишь поощрение к поиску новых подходов, которые помогут лучше принять то, что ждет впереди. Рак (21 июня – 22 июля). Этот период может быть наполнен одиночеством, хоть вы мечтаете о широких и замечательных совместных деяниях. Зато ваша интуиция станет еще более выраженной. Это идеальное время для того, чтобы наблюдать за синхронизацией, к чему бы вы ни стремились, поскольку ваша способность выравниваться со Вселенной сейчас гораздо более сильная. Так что не переживайте и плывите по течению – вас будет направлять рука судьбы!

Этот период может быть наполнен одиночеством, хоть вы мечтаете о широких и замечательных совместных деяниях. Зато ваша интуиция станет еще более выраженной. Это идеальное время для того, чтобы наблюдать за синхронизацией, к чему бы вы ни стремились, поскольку ваша способность выравниваться со Вселенной сейчас гораздо более сильная. Так что не переживайте и плывите по течению – вас будет направлять рука судьбы! Лев (23 июля – 22 августа). Вы наслаждаетесь популярностью, словно на вас падает свет прожекторов. Возможно, вы присоединитесь к различным социальным группам, проведете время с друзьями, найдете способы расширить круг общения. Однако также вы можете начать больше думать о людях, с которыми вы общаетесь. Это отличный период, чтобы восстановить связь со старыми друзьями, поразмышлять над своими долгосрочными целями или попробовать еще раз встретиться с тем, кто отдалился.

Вы наслаждаетесь популярностью, словно на вас падает свет прожекторов. Возможно, вы присоединитесь к различным социальным группам, проведете время с друзьями, найдете способы расширить круг общения. Однако также вы можете начать больше думать о людях, с которыми вы общаетесь. Это отличный период, чтобы восстановить связь со старыми друзьями, поразмышлять над своими долгосрочными целями или попробовать еще раз встретиться с тем, кто отдалился. Дева (23 августа – 22 сентября). Вы как хорошо смазанная машина, когда речь идет о достижении ваших целей и поддержании продуктивного ритма. Приоритетами этой недели могут стать достижение большего успеха, признания и славы. Однако колесница замедлит свой ход, и вы можете заметить, что крупные рабочие проекты задерживаются. Это может быть признаком того, что вам нужно по-новому подойти к следующим шагам. Если вы хотите восстановить связь со старыми клиентами или начальником, стоит найти время для этого.

Что звезды готовят именно для вашего знака Зодиака на неделю – читайте в этом гороскопе / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Это время ощущается более праздничным и свободным, и у вас, возможно, появится возможность открыть для себя много новых горизонтов. Одна из этих тем принесет вам больше радости: путешествия, культура, наука, медиа, издательское дело или юридические контракты. Вы также будете более любознательным к жизни и людям, стремиться к новым впечатлениям и выходить за пределы своей зоны комфорта. Но вы можете почувствовать, что начинаете тормозить на мелких деталях своей жизни – вместо того, чтобы искать следующее приключение. Поэтому поймайте ритм жизни!

Это время ощущается более праздничным и свободным, и у вас, возможно, появится возможность открыть для себя много новых горизонтов. Одна из этих тем принесет вам больше радости: путешествия, культура, наука, медиа, издательское дело или юридические контракты. Вы также будете более любознательным к жизни и людям, стремиться к новым впечатлениям и выходить за пределы своей зоны комфорта. Но вы можете почувствовать, что начинаете тормозить на мелких деталях своей жизни – вместо того, чтобы искать следующее приключение. Поэтому поймайте ритм жизни! Скорпион (23 октября – 21 ноября). Вероятно, вы будете требовать большего от Вселенной и ключевых партнерских отношений. Вы почувствуете поддержку звезд в своем стремлении по-настоящему расти в доверии, справедливости и активах. Если вы хотите больших побед в сфере богатства, важно сосредоточиться на старых моделях и инвестициях, а не на создании новых. Эти дни помогут вам понять, как улучшить свой бюджет на следующие месяцы.

Вероятно, вы будете требовать большего от Вселенной и ключевых партнерских отношений. Вы почувствуете поддержку звезд в своем стремлении по-настоящему расти в доверии, справедливости и активах. Если вы хотите больших побед в сфере богатства, важно сосредоточиться на старых моделях и инвестициях, а не на создании новых. Эти дни помогут вам понять, как улучшить свой бюджет на следующие месяцы. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Вы находитесь в приятном периоде, связанном с важными партнерствами. Преданность и работа в тандеме особенно важны. Одинокие могут обнаружить, что им удалось сблизиться с людьми, которые по-настоящему их дополняют. Однако вы можете обнаружить, что вам нужно пересмотреть свои планы на недели вперед, а также предложения и ситуации, связанные с отношениями. К счастью, вы можете восстановить связь с людьми из прошлого, что позволит вам вместе строить новые планы на будущее.

Вы находитесь в приятном периоде, связанном с важными партнерствами. Преданность и работа в тандеме особенно важны. Одинокие могут обнаружить, что им удалось сблизиться с людьми, которые по-настоящему их дополняют. Однако вы можете обнаружить, что вам нужно пересмотреть свои планы на недели вперед, а также предложения и ситуации, связанные с отношениями. К счастью, вы можете восстановить связь с людьми из прошлого, что позволит вам вместе строить новые планы на будущее. Козерог (22 декабря – 19 января). Когда дело доходит до того, чтобы вычеркнуть из своего списка обязанности и приоритеты, вы стремитесь быть как можно более продуктивным. Вы получаете удовольствие от того, что двигаетесь вперед. Ваша занятость и распорядок дня, скорее всего, улучшатся, однако на этой неделе вы можете заметить, что ваш быстрый темп жизни нужно замедлить. Возможно, вам придется разработать стратегию и пересмотреть свои привычные ритмы, чтобы найти свежий подход. Если хотите восстановить связь с бывшим работодателем, клиентом или врачом, это время может быть удачным для этого.

Когда дело доходит до того, чтобы вычеркнуть из своего списка обязанности и приоритеты, вы стремитесь быть как можно более продуктивным. Вы получаете удовольствие от того, что двигаетесь вперед. Ваша занятость и распорядок дня, скорее всего, улучшатся, однако на этой неделе вы можете заметить, что ваш быстрый темп жизни нужно замедлить. Возможно, вам придется разработать стратегию и пересмотреть свои привычные ритмы, чтобы найти свежий подход. Если хотите восстановить связь с бывшим работодателем, клиентом или врачом, это время может быть удачным для этого. Водолей (20 января – 18 февраля). Скорее всего, ваша жизнь приобретет позитивную окраску. Возможности для романтики, творчества и удовольствия будут почти на каждом шагу. Однако отныне и вплоть до начала февраля вы можете замечать, что эту яркую энергию будет немного труднее найти. Возможно, вам придется переоценить свои желания, надежды и мечты. Что касается романтической жизни, то, возможно, вам придется восстановить связь со второй половинкой или с кем-то, кто когда-то покинул вас.

Скорее всего, ваша жизнь приобретет позитивную окраску. Возможности для романтики, творчества и удовольствия будут почти на каждом шагу. Однако отныне и вплоть до начала февраля вы можете замечать, что эту яркую энергию будет немного труднее найти. Возможно, вам придется переоценить свои желания, надежды и мечты. Что касается романтической жизни, то, возможно, вам придется восстановить связь со второй половинкой или с кем-то, кто когда-то покинул вас. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы испытываете острую потребность оценить свои корни, традиции и домашнюю жизнь. Дом и семья, скорее всего, несут вам чувство радости и спокойствия. На неделе вам может понадобиться провести ревизию дома, недвижимости или другого семейного имущества. Например, если вы запланировали ремонт или переезд, то окажется, что они откладываются. Ситуации, связанные с вашими родственниками, которые вы считали решенными в прошлом, могут снова возникнуть. Это может потребовать от вас сделать шаг вперед и найти другой выход.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.