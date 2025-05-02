2 мая Дэвид Бекхэм отмечает день рождения. Ему – 50 лет. И по этому случаю 24 Канал сосредоточит свое внимание на тренировках и рационе звезды футбола, ссылаясь на портал AugustMan.
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Как тренируется Дэвид Бекхэм
Кардио всегда сопровождали Дэвида Бекхэма. Как во время его футбольной карьеры, так и сейчас. Он также использует подход "фитнес-перекусов", что позволяет ему оставаться в такой фантастической форме в 50 лет. Они предусматривают занятия различными видами физической активности в течение дня, а не выполнение всего за раз.
Кроме того, Бекхэм обожает кататься на велосипеде и тренироваться под открытым небом. Также он не гнушается работой возле дома, к примеру, косит газон. А еще – выгуливает собак, ходит в походы на выходных.
Если мы говорим о фитнес-рутине Дэвида Бекхэма, то она тоже достаточно интенсивная. Он чередует различные виды деятельности: различные упражнения на укрепление рук, а также HIIT в течение недели. Разберем его тренировки по дням.
Понедельник: выкладываемся на полную
Свою тренировку Бекхэм начинает с быстрой разминки. Речь идет о 5 минутах растяжки и 20 минутах пробежки. После этого его ожидает круговая тренировка:
толкание санок (5 подходов по 45 метров);
отжимания (3 подхода по 20 повторений);
махи канатами (3 подхода по 30 секунд);
махи гирями (3 подхода по 20 повторений);
приседания с гирей (3 подхода по 20 повторений).
Вторник: день бега
Каждый вторник у Дэвида Бекхэма только бег и пот. Он делает 10 подходов по 55 метров вперед и 55 метров назад. После завершения подхода он отдыхает в течение пяти минут. Если нужно, то продолжает круговую тренировку.
Среда: интенсивная тренировка
Начинается день так же, как и понедельник. Сначала разминка и бег. А после этого – круговая тренировка, в которую входит:
приседания с прыжками (5 подходов по 40 повторений);
отжимания (5 подходов по 30 повторений);
подъемы ног (5 подходов по 20 повторений);
берпи (5 подходов по 5 повторений);
отжимания от планки (5 подходов по 10 повторений).
Кроме того, Дэвид выполняет HIIT-тренировки. К примеру, бросает мяч, чтобы сосредоточиться на своем прессе, а также оставаться гибким как можно дольше.
Дэвид Бекхэм обожает отжиматься: смотрите видео
Четверг: снова бег
Дэвид Бекхэм обожает чередовать свои тренировки: в один день – интенсивные упражнения, а на второй – просто бег. Каждый четверг он сочетает бег с 30 сериями спринтерских забегов с 20-секундными интервалами.
Пятница: кардио
Прежде всего он выполняет 20 – 30-минутную кардиотренировку на беговой дорожке. Также Бекхэм разнообразит ее пешими прогулками, скалолазанием, смешанными боевыми искусствами, а также йогой.
Суббота и воскресенье: отдых
На выходных Дэвид отдыхает, чтобы восстановиться и быть готовым к новой неделе. Но это не о лежании на диване. Он может пойти в поход со своими детьми или собаками.
Диета Дэвида Бекхэма
Так, мы знаем, что львиная доля успеха заключается в том, что мы едим. Это понимает и Дэвид Бекхэм. Он уделяет большое внимание рациону, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Он придерживается чистой диеты с низким содержанием жиров, а также ест много нежирных белков и овощей.
Что входит в рацион Дэвида Бекхэма:
Завтрак – сырный омлет для начала дня;
Обед – курица и овощи (цветная капуста, шпинат, брокколи), приготовленные на оливковом масле;
Перекусы – орехи, йогурт, травяные энергетические напитки;
Ужин – курица или рыба и листовые овощи курица или рыба и листовые овощи;
Читмил – панкейки.
Дэвид Бекхэм готовит панкейки: смотрите видео
Что не ест Дэвид Бекхэм
Белый хлеб;
Крупы;
Рис;
Обработанные продукты;
Неправильная еда;
Биологически активные добавки.
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Дэвид Бекхэм – тот, кто вдохновляет нас становиться лучшей версией себя вчерашнего. Пусть его тренировочная рутина станет частью вашей жизни. Пересмотрите свой рацион. И вы однозначно увидите изменения, которые придутся вам по душе.