Вы встретите много хороших друзей, но также и много плохих, и именно их вы должны научиться отпускать, выводить из своей жизни. 24 Канал благодаря GQ рассказывает, что это за люди.
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5 типов друзей, которых стоит избегать, чтобы быть счастливым
Некоторые друзья могут быть токсичными, негативными или даже энергетическими вампирами. И присутствие таких людей в вашей жизни точно не поможет вам жить дольше или лучше. Поэтому обратите внимание на эти 5 типов людей, которые могут причинить вам наибольший вред.
- Эгоистичные. Они всегда ставят себя на первое место, строят планы только тогда, когда им это удобно, и доступны только тогда, когда им это выгодно. Они исчезают, когда нужны, и не оказывают поддержки. Они всегда или часто монополизируют разговоры и хотят быть в центре внимания.
- Слишком критичные. Конструктивная критика – это прекрасно и может помочь нам расти. Но это не о человеке, который всегда фокусируется на негативе, всегда находит, что критиковать, и делает это не для того, чтобы помочь. Более того, такие друзья часто заставляют нас чувствовать себя плохо, а еще и говорят о чем-либо без малейшего такта или сочувствия.
Эти 5 типов друзей вы должны научиться отпускать и выводить из своей жизни ради счастья и долголетия / Фото gpointstudio@freepik
- Переходящие границы. Это друзья, которые не уважают границ, слишком вмешиваются в дела, встревают в разговоры, в которые не должны, и даже хотят указывать вам, что делать, хотя вы не спрашивали их совета или мнения. Это друзья, которые хотят быть полезными, но на самом деле не уважают ваше личное пространство и ваше право принимать собственные решения.
- Чрезмерно конкурентные. Конкуренция – это не плохо, она может мотивировать нас, но это не о человеке, впадающем в крайности. То есть когда все вокруг всегда становится соревнованием. Слишком конкурентные друзья всегда стремятся превзойти друг друга, и когда у кого-то появляется успех, они не способны этому порадоваться.
- Друзья-жертвы. Это люди, которые постоянно нуждаются во внимании, которым всегда кажется, что с ними что-то не так, и которые всегда ищут сочувствия. Проблема здесь в том, что они забирают у вас энергию, истощают вас своими постоянными проблемами и исчерпывают вашу способность чувствовать и выражать сочувствие.