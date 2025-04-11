Вашему вниманию 5 успешных мужчин-Овнов – как наших современников, так и исторических фигур. Тех, кто может вдохновить вас на новые свершения. Айда знакомиться с ними в материале 24 Канала!

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Леонардо да Винчи

Никто не будет спорить с тем, что он – гений эпохи Возрождения. Он был буквально мужчиной-швейцарским ножом: и художник, и инженер, и анатом, и изобретатель, и мыслитель. Сложно найти кого-то, кто хотя бы раз не слышал бы о загадочной "Мона Лизе" или "Тайной вечере".

Да Винчи запомнился не только культовыми картинами, но и как автор множества научных записей и чертежей. Причем они были такими, которые существенно опередили свое время.

Возможно, вы – будущий Леонардо да Винчи. И ваши идеи когда-то будут считаться гениальными.



"Мона Лиза" – картина да Винчи, которая стала культовой / Фото freepik

Роберт Дауни-младший

Если вы фанат Marvel, то знаете об этом харизматичном и талантливом актере. Он – настоящая икона Голливуда. Яркий, энергетический, настоящий магнит. Но этому предшествовали не слишком простые времена.

Дауни-младший поборол зависимость. А появилась она у него после первой номинации на премию Оскар. Тогда у актера возникли серьезные проблемы с зависимостью от героина и кокаина.

Роберт Дауни-младший – яркая демонстрация того, что слава может нас сломать. А еще он тот, кто вдохновляет бороться с трудностями на своем пути и продолжать двигаться дальше.

Винсент ван Гог

Вы можете не интересоваться искусством, но точно слышали о гениальном нидерландском художнике. Он также был тем, чье творчество существенно опередило свое время.

Работы ван Гога яркие и эмоциональные. Чего только стоят его "Звездная ночь" и "Подсолнухи". Они – настоящие символы постимпрессионизма.

Не стоит забывать также то, что ван Гог так и не получил признание при жизни. Но он тот, кто однозначно оставил после себя немалый след в истории искусства. Он тот, о ком говорят. Тот, чья фигура до сих пор окутана целым рядом слухов и загадок. Чего только стоит легенда о том, что он якобы отрезал себе ухо.

Марлон Брандо

Еще один Овен – Марлон Брандо. Он – культовый американский актер. Брандо – тот, кому удалось навсегда изменить кинематограф. А сделал он это благодаря своей глубокой эмоциональной игре, а также новаторскому стилю.

Если вы еще не видели "Трамвай "Желание" или "Крестный отец" – обязаны исправить это безобразие на выходных. В этих лентах мы видим образы, которые стали культовыми.

В то же время следует понимать о том, что Брандо был еще и инфлюенсером. Он активно использовал свою популярность. Актер делал немало социальных и политических заявлений без страха потерять всенародную любовь.

Крестный отец с Марлоном Брандо: смотрите трейлер

Пол Радд

А вот еще один американский актер. Он не только чрезвычайно харизматичный, но и имеет отличное чувство юмора. А еще он прекрасно перевоплощается то в героев романтических комедий, то в настоящих супергероев. Если вы еще не видели "Человека-муравья", в которой он сыграл Скотта Лэнга, то это следует обязательно исправить.

К слову, журнал People признал Пола Радда самым сексуальным мужчиной в 2021 году. Интересно, что его жену эта новость изрядно удивила. И такое бывает.

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Как видите, среди Овнов есть яркие личности. Некоторые уже изменили мир, а некоторые имеют большое влияние здесь и сейчас. И каждый из наших героев вдохновляет!