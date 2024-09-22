Благодаря своему упорному труду она создала преданную фан-базу, которая не стесняется просить о довольно диком контенте. У Daily Star рассказали, чем же занимается Хейли Дэвис и чего от нее хотят мужчины.

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Мужчины просят о "странных вещах"

Она призналась, что люди могут просить ее о "странных вещах", поскольку она никогда бы даже не подумала выполнить некоторые из тех просьб, которые ей присылают. Но, поскольку они готовы платить за это столько денег, Хейли очень трудно отказать.

Многие парни просят меня оценить и унизить их члены. И если вам интересно, то да – просьбы могут быть очень специфическими,

– признается девушка.

Если некоторые парни "особенно маленькие", они могут хотеть, чтобы их унижали за это. Они хотят слышать, как Хейли рассказывает им, какой крошечный их пенис, и это заставляет ее думать, что некоторые мужчины действительно получают удовольствие от такой критики.

В эксклюзивном интервью для The Daily Star она сказала, что обычно они очень благодарны за оскорбления. Им, кажется, нравится чувствовать себя "никчемными", поскольку, по их словам, это заставляет их чувствовать себя "удивительными".

Хейли, которая сейчас живет в США, работала в сфере информационных технологий до того, как перешла в индустрию для взрослых. Она говорит, что всегда была очень "сосредоточена на карьере", но дошло до того, что она почувствовала, что ей нужны перемены.

Мне так надоело быть нереализованной и несчастливой, что моя подруга, которая также работала в ІТ, зарегистрировалась в OnlyFans, и я подумала: "Если ты можешь это сделать, то и я смогу". Если я собираюсь это сделать, я собираюсь сделать это правильно, поэтому я убедилась, что работаю на полную,

– говорит она.

Хейли добавила, что если ее порно выйдет в свет, то она стремится быть уверенной, что оно того стоит.



Хейли Дэвис получает просьбу унижать мужчин / Фото Хейли Дэвис

Дерзкая звезда сказала, что поняла, что существует ниша для унижения пениса довольно рано, хотя и не сразу. Она помнит, как впервые ее попросили это сделать, и ее реакция была такой: "Что? Ладно, может, это больше никогда не повторится".

Оказывается, это очень распространенное явление, и теперь она может иногда работать над несколькими небольшими видео с унижением пениса в неделю. Хотя это может звучать необычно, она признает, что парни часто заставляют чувствовать себя "настоящей богиней".

Когда ее спросили, что она подумала, когда впервые открыла для себя это, Хейли ответила: "Я подумала: "Не может быть, это безумие, я больше с этим не столкнусь". Я и понятия не имела, насколько это распространенное явление!"

Девушка признается, что чем дольше она в этом, тем больше понимает это. По ее словам, за этим стоит много интересной психологии. И что это значительно более распространенное явление, чем думают люди.

Существует так много извращений, о которых большинство людей никогда не слышали. Тренинг покорности – одно из них. В большинстве корпоративных офисов, наверняка, есть человек, от которого вы меньше всего ожидаете, что под костюмом и галстуком его член будет затянут в пояс целомудрия,

– добавляет она.

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Когда дело доходит до того, что клиенты просят ее сделать, список практически бесконечный. Кроме просьб заставить их почувствовать себя "никчемными и жалкими", некоторые имеют более специфические запросы.