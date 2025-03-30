Звезда OnlyFans заявила, что работает значительно больше офисных работников: в сети высмеяли ее

Успешный автор OnlyFans утверждает, что у нее не такая легкая работа, как может многим казаться. Более того, она отмечает, что работает больше офисных сотрудников.

Хейли Дэвис считает, что она "работает слишком много" и не может уснуть из-за своей требовательной работы по созданию откровенного контента в сети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Это не просто фотографироваться голой

26-летняя Дэвис работала на трех работах, а также работала бешеными темпами, когда решила создавать онлайн-контент для взрослых на полную ставку.

Но Дэвис говорит, что смена профессии не дала ей много отдыха, потому что, по ее мнению, чтобы достичь успеха в перенасыщенной индустрии, нужно иметь "сумасшедшую этику ценности".

По словам Дэвис, это не похоже на офисную работу, где можно сидеть за компьютером, делать вид занятости и проводить несколько бессмысленных встреч – она всегда должна создавать контент.

Эта работа – не просто фотографировать обнаженную натуру и выкладывать ее в сеть,

– подчеркивает она.

По словам девушки, чтобы достичь успеха в этой индустрии, нужно иметь сумасшедшую трудовую этику. Она работает вдвое больше часов в неделю, чем среднестатистический человек. И она там, где есть сейчас, только потому, что вкладывает так много времени в свою работу.

Хейли с радостью выкладывает эротический контент: смотрите видео

Обратим внимание! Немало знаменитостей заводят аккаунты на OnlyFans. Некоторые выкладывают пикантный контент, а некоторые – крайне неожиданный. К примеру, фото своих ног.

В сети раскритиковали девушку

Кто-то написал, что это "легкие деньги для ленивых женщин".

Другой спросил: "А это действительно работает?".

А еще кто-то утверждал, что ей смешно считать себя "трудоголиком".

Но Дэвис сказала, что она не будет критиковать себя за свою трудовую этику.

Она работает с 10 лет. Она начинала нянчить детей, потом разносила газеты, работала в кафе, занималась персональным тренингом и управлением баром, и даже находила время на обучение и в конце концов работала в IТ-индустрии.

С 16 лет я была очень строгой к себе. В 16 лет я всегда имела на счету 10 000 долларов на случай, если моему автомобилю понадобится ремонт, потому что тогда я не смогла бы добраться до работы, а я никогда не хотела застрять,

– рассказала она в интервью.

В какой-то момент она работала на корпоративной работе и занималась танцами, а потом личными тренировками на стороне, чтобы продвинуться вперед.

Она всегда была упорной и упорно работала, считает себя очень "карьерно ориентированной" и никогда не имела проблем с поиском работы.

Девушка хотела дать понять, что она не начала создавать контент для OnlyFans из-за "недостатка интеллекта или способности работать, или получить нормальную работу", а также потому, что ей нелегко создавать откровенный контент.

Девушка заявила, что работает больше офисных работников / Фото из инстаграма Хейли

Дэвис объяснила, что подходит к своей работе как к любой другой. Она делает электронные таблицы, отслеживает продажи и сосредотачивается на маркетинге.

Зарабатывает в 10 раз больше

По ее словам, она работает около 50 часов в неделю и "абсолютно без сомнения" считает, что работает больше, чем корпоративные работники, которые выполняют свою работу с девяти до пяти.

Нет ничего случайного в том, что она может заработать среднюю зарплату за неделю – это потому, что она всегда работает.

Я зарабатываю в 10 раз больше, чем раньше,

– подчеркивает она.

Дэвис говорит, что она так упорно работает, потому что хочет помочь своей маме, и откладывает сбережения, чтобы обеспечить ей лучшую жизнь.

Я откладываю деньги, чтобы помогать маме дальше. Я помогла ей выплатить ипотеку и хочу помочь ей выйти на пенсию,

– говорит она.

То, что она много работала, не означает, что она не делала ошибок на своем пути. Когда она впервые начала зарабатывать большие деньги, она начала тратить слишком много.

"Я люблю жить не по карману – я была слишком "карточно счастливой", но быстро поймала себя на этом", – говорит она.

Ей также пришлось научиться не "тратить слишком много на бизнес". Некоторые инвестиции хороши, но другие являются пустой тратой денег, поэтому важно отслеживать, что она тратит и что она на самом деле получает от этого.

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В конце концов, она хотела бы приобрести дом, но из-за ситуации на рынке она инвестирует в акции, пока не будет готова сделать этот шаг.