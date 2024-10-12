Парню только 18 лет. Чтобы зафиксировать рекорд, он поднялся на вершину тибетской горы Шишапангма 9 октября, пишет BBC.

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Все восьмитысячники мира покорились этому 18-летнему парню

В тот день Нима Ринджи Шерпа присоединился к небольшой когорте из нескольких десятков людей, которые покорили все восьмитысячники мира. Это 14 гор, которые Международная федерация альпинизма и скалолазания (UIAA) признает как таковые, что превышают 8000 метров над уровнем моря. Все они расположены в Азии, в Гималайском и Каракорумском хребтах.

Нима начал подниматься на высокие горы в 16 лет. На непальскую гору Манаслу, восьмую по высоте в мире, он поднялся, когда сдал экзамены за 10 класс средней школы. Все восьмитысячники парень покорил за 740 дней.

Непальский подросток побил мировой альпинистский рекорд / Фото 14 Peaks Expedition

Конечно, он не был сам – в каждом походе юношу сопровождал его партнер по восхождениям Пасанг Нурбу, также шерпа (это народ, проживающий в Непале, Индии и Тибете). У Нимы есть такая амбиция в жизни – разрушить стереотип о шерпах как о простых помощниках, которые только помогают иностранным альпинистам.

Нима Ринджи Шерпа на одной из вершин в более 8000 метров: смотрите видео nimasherpa_official

Ринджи говорит, что хочет доказать молодому поколению шерпов, что они могут подняться над стереотипом и реализовать свой потенциал как спортсмены высочайшего уровня, искатели приключений и созидатели.

Мы не просто гиды, мы первопроходцы. Пусть это будет призывом к каждому шерпе увидеть достоинство в нашей работе, силу в нашем наследии и безграничные возможности в нашем будущем,

– сказал парень после установления рекорда.

Сам Нима Ринджи происходит из семьи альпинистов-рекордсменов, которые сейчас руководят Seven Summit Treks – крупнейшей в Непале экспедиционной компанией.

В Департаменте туризма Непала подтвердили, что Нима Ринджи установил рекорд. Предыдущим рекордсменом также был непальский альпинист Мингма Гьябу Шерпа, который сделал это в 2019 году, но ему было тогда 30 лет.