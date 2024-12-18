Пахнут потом, подвалом и гнилью: три самых противных мужских парфюма

Если вы новичок и хотите приобрести себе духи, то стоит знать те, которые не слишком нравятся людям вокруг. Более того, некоторые из них считают откровенно отвратительными.

На популярном форуме Quora один из пользователей спросил, какие мужские духи считаются самыми отвратительными. Другие – поделились своими предположениями, пишет 24 Канал.

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Никогда не покупайте эти мужские духи

Один из мужчин вспомнил о Secretions Magnifique. Говорит, что этот парфюм пахнет потом, кровью и другими жидкостями организма.

За эти годы я почувствовал несколько действительно поляризующих ароматов, но ни один из них не приближался к тому, насколько отталкивающим может быть этот,

– обратил он внимание.



Парфюм Secretions Magnifique / Фото Shopee Malaysia

В то же время отметил важный момент. На разной коже определенные ароматы раскрываются по-разному. Именно поэтому мы и используем фразу "носить парфюм". От себя добавим, что наносить его необходимо на чистую и сухую кожу.

Другой пользователь форума поделился своими мыслями относительно парфюма Light Blue от Dolce and Gabbana.

Для меня это пахнет средством от насекомых... Я имею в виду тяжелый синтетический канцерогенный химический репеллент от насекомых, тот, который был запрещен более 50 лет назад,

– подчеркнул он.

Мужской парфюм Light Blue от Dolce and Gabbana / Фото ANAIS

В то же время он назвал единственную, по его мнению, положительную черту этого парфюма. И она заключается в том, что он выветривается за три – четыре часа. Такое себе временное страдание, если не свое, то людей вокруг.

Интересно, что среди названных парфюмов был и Clive Christian. Пользователь форума заметил, что это худшее, с чем он имел дело. И это при том, что этот аромат считают одним из самых дорогих.



Дорогой мужской парфюм Clive Christian / Фото Clive Christian

Для понимания! Парфюм №1 от Clive Christian стоит 865 долларов США.

На мне все они пахнут смертью и гниением, непревзойденным мускусным и затхлым ароматом, это заставляет меня чувствовать себя таким древним, как будто я гуляю в заброшенном подвале,

– ярко описал свои ощущения он.

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Мы, конечно же, не можем повлиять на ваш выбор духов. Но призываем не только принюхиваться к колпачку или блоттеру (бумажному тестеру). Нанесите парфюм на тело и дайте ему раскрыться. Так вы сможете понять, подходит ли он вам, и будет ли комфортно его носить.