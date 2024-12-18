Пахнуть потом, підвалом і гниллю: три найбридкіші чоловічі парфуми

Якщо ви новачок і хочете придбати собі парфуми, то варто знати ті, які не надто подобаються людям навколо. Ба більше, деякі з них вважають відверто огидними.

На популярному форумі Quora один з користувачів спитав, які чоловічі парфуми вважаються найогиднішими. Інші – поділились своїми припущеннями, пише 24 Канал.

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Ніколи не купляйте ці чоловічі парфуми

Один з чоловіків згадав про Secretions Magnifique. Каже, що цей парфум пахне потом, кров'ю та іншими рідинами організму.

За ці роки я відчув кілька справді поляризуючих ароматів, але жоден із них не наближався до того, наскільки відразливим може бути цей,

– звернув він увагу.



Парфум Secretions Magnifique / Фото Shopee Malaysia

Водночас наголосив на важливому моменті. На різній шкірі певні аромати розкриваються по-різному. Саме тому ми і використовуємо фразу "носити парфум". Від себе додамо, що наносити його необхідно на чисту та суху шкіру.

Інший користувач форуму поділився своїми думками щодо парфуму Light Blue від Dolce and Gabbana.

Для мене це пахне засобом від комах... Я маю на увазі важкий синтетичний канцерогенний хімічний репелент від комах, той, який був заборонений понад 50 років тому,

– наголосив він.

Чоловічий парфум Light Blue від Dolce and Gabbana / Фото ANAIS

Водночас він назвав єдину, на його думку, позитивну рису цього парфуму. І вона полягає в тому, що він вивітрюється за три – чотири години. Таке собі тимчасове страждання, якщо не своє, то людей навколо.

Цікаво, що серед названих парфумів був і Clive Christian. Користувач форуму зауважив, що це найгірше, з чим він мав справу. І це при тому, що цей аромат вважають одним з найдорожчих.



Дорогий чоловічий парфум Clive Christian / Фото Clive Christian

Для розуміння! Парфум №1 від Clive Christian коштує 865 доларів США.

На мені всі вони пахнуть смертю та гниттям, неперевершеним мускусним і затхлим ароматом, це змушує мене почуватися таким стародавнім, наче я гуляю в покинутому підвалі,

– яскраво описав свої відчуття він.

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Ми, звичайно ж, не можемо вплинути на ваш вибір парфумів. Але закликаємо не лише принюхуватись до ковпачка або блотера (паперового тестера). Нанесіть парфум на тіло і дайте йому розкритись. Так ви зможете зрозуміти, чи личить він вам, і чи буде комфортно його носити.