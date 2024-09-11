Бармены назвали день, когда в бар приходят самые "худшие" клиенты

Казалось бы, когда возникает возможность, тогда и идем с друзьями в любимый бар. Но у барменов есть свое мнение на этот счет, и оно связано с посетителями в определенные дни.

Барменам приходится иметь дело с интересными людьми и ситуациями, но есть один день недели, который приносит "худших" клиентов: воскресенье.

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Бармен пожаловался на клиентов в воскресенье

Один бармен, которому 29 лет, написал на Reddit, чтобы выразить свое разочарование, и другие с ним согласились.

Независимо от того, где (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Ки-Уэст, Коннектикут, сейчас за пределами Сент-Пита, штат Флорида), независимо от типа заведения (изысканный, повседневный, для мамы и папы), люди, которые приходят в воскресенье вечером, просто не похожи на остальную часть недели. Только я так считаю?

– написал пользователь.

Раздел комментариев был заполнен другими барменами, которые имели подобный опыт, соглашаясь, что воскресенья – худшие.

"В воскресенье люди едут из другого теста. Я называл это экспериментальным обеденным днем", – поделился один из пользователей.

"К сожалению, я вижу худших людей в воскресенье там, где я живу, кажется, что именно в этот день вылезают все недостатки", – сказал другой.

"В прошлое воскресенье на меня дважды за 20 минут накричали из-за бессмысленных вещей. Сегодня у меня был первый выходной за последние два месяца, и это был лучший день для психического здоровья, когда я знал, что меня там не будет".

"Воскресенье – это буквально дикий закат ресторанного сервиса", – пошутил другой.

"Ага. Я всегда называл воскресные вечера "вечерами чудаков и дырок", – добавил кто-то.

Почему воскресенье – магнит для "худших" клиентов

Некоторые предлагали свои теории относительно того, почему воскресенье привлекает худших клиентов.

У меня есть теория, что воскресная толпа более нуждающаяся, склонна напиваться, и просто в целом несчастна, потому что они пытаются получить последний кусочек свободы перед тем, как 40 с лишним часов с 9 до 5 принесут им будничный рабочий день,

– сказал один из них.



В воскресенье гости пытаются выжать все из выходных / Фото gpointstudio

Мэри Кинг, бывшая менеджер ресторана с 14-летним стажем, поддержала эти мысли, сказав Delish, что воскресенье – это "рецепт плохих флюидов и странной атмосферы в столовой или баре".

"Воскресные посетители ресторанов и баров уходят куда-то, потому что никому не хочется готовить. У воскресных посетителей может быть похмелье, а те, кто ходил куда-то в пятницу и субботу, чувствуют, что потратили слишком много денег; они не успели сделать все, что хотели за выходные", – говорит она.

Однако не все на Reddit чувствуют себя так же.

"Воскресенье всегда было моим денежным днем. Было прохладно, я отправлял всех домой и отрывался сам. Люди, которые приходили, всегда были расслаблены. Обожал воскресенья!" – воскликнул один.

"Я люблю воскресные вечера! Я работал во многих барах в сфере обслуживания, но в воскресенье вечером толпа всегда кажется более расслабленной и веселой", – добавил другой.

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А ходите ли вы в бар в воскресенье? Или все же предпочитаете отдых в пятницу сразу после работы?