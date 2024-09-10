Джоанна Мур, мастер дистилляции джина Greenall, подробно рассказала, где мы ошибаемся, когда готовим джин с тоником. И, понятное дело, как это исправить.
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Идеальный джин-тоник: вот каких ошибок следует избегать
- Неправильный бокал. Важно использовать правильный бокал, чистый, желательно с широкими краями. Это хайбол или копа – оба имеют широкое горлышко, чтобы вы могли наслаждаться ароматом джина, когда пьете его.
- Недостаточно льда. Это абсолютная чушь, если вы не добавляете в свой G&T большое количество льда. Лед не разбавляет джин, а сохраняет его идеально охлажденным. Это притупляет эффект алкоголя во рту, а значит, напиток становится более приятным на вкус.
- Дешевый тоник. Каким бы ни был ваш любимый бренд джина, тоник должен быть высокого качества. Дешевые тоники могут просто испортить впечатление от хорошего джина. Эксперт советует подбирать тоник к джину по рекомендациям производителей.
Эксперт рассказала, где мы ошибаемся, когда готовим джин с тоником / Фото chandlervid85@freepik
- Равнодушие к гарниру. Забудьте о дольке лимона, проявляйте креативность с гарнирами, которые вы добавляете в бокал. Очень важно, чтобы гарниры соответствовали растительным компонентам джина – чтобы усилить впечатление от рецепта.
- Джин не в холодильнике. В отличие от вина, вкус которого может негативно измениться, если его держать в тепле, джин стабилен и, как правило, его срок годности измеряют годами. Но перед подачей его следует охладить.
- Плохо взболтанный коктейль. Вы видите, как это делают с вашими коктейлями в барах, так почему же не делаете этого дома? Важно смешивать джин с тоником так, чтобы избежать наслоения вкусов. Именно смешивание позволяет им сочетаться и взаимно дополняться.
- Пить через соломинку. Если вы пьете коктейль с прослойками, соломинка может существенно повлиять на вкус. Но если вы пьете классический G&T, соломинка не влияет. Разве что через соломинку вы пьете быстрее.
Итак, избегайте этих 7 ошибок, и вы будете потягивать лучший джин-тоник, который когда-либо готовили.