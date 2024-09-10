Джоанна Мур, мастер дистилляции джина Greenall, подробно рассказала, где мы ошибаемся, когда готовим джин с тоником. И, понятное дело, как это исправить.

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Идеальный джин-тоник: вот каких ошибок следует избегать

Неправильный бокал. Важно использовать правильный бокал, чистый, желательно с широкими краями. Это хайбол или копа – оба имеют широкое горлышко, чтобы вы могли наслаждаться ароматом джина, когда пьете его.

Важно использовать правильный бокал, чистый, желательно с широкими краями. Это хайбол или копа – оба имеют широкое горлышко, чтобы вы могли наслаждаться ароматом джина, когда пьете его. Недостаточно льда. Это абсолютная чушь, если вы не добавляете в свой G&T большое количество льда. Лед не разбавляет джин, а сохраняет его идеально охлажденным. Это притупляет эффект алкоголя во рту, а значит, напиток становится более приятным на вкус.

Это абсолютная чушь, если вы не добавляете в свой G&T большое количество льда. Лед не разбавляет джин, а сохраняет его идеально охлажденным. Это притупляет эффект алкоголя во рту, а значит, напиток становится более приятным на вкус. Дешевый тоник. Каким бы ни был ваш любимый бренд джина, тоник должен быть высокого качества. Дешевые тоники могут просто испортить впечатление от хорошего джина. Эксперт советует подбирать тоник к джину по рекомендациям производителей.

Эксперт рассказала, где мы ошибаемся, когда готовим джин с тоником / Фото chandlervid85@freepik

Равнодушие к гарниру. Забудьте о дольке лимона, проявляйте креативность с гарнирами, которые вы добавляете в бокал. Очень важно, чтобы гарниры соответствовали растительным компонентам джина – чтобы усилить впечатление от рецепта.

Забудьте о дольке лимона, проявляйте креативность с гарнирами, которые вы добавляете в бокал. Очень важно, чтобы гарниры соответствовали растительным компонентам джина – чтобы усилить впечатление от рецепта. Джин не в холодильнике. В отличие от вина, вкус которого может негативно измениться, если его держать в тепле, джин стабилен и, как правило, его срок годности измеряют годами. Но перед подачей его следует охладить.

В отличие от вина, вкус которого может негативно измениться, если его держать в тепле, джин стабилен и, как правило, его срок годности измеряют годами. Но перед подачей его следует охладить. Плохо взболтанный коктейль. Вы видите, как это делают с вашими коктейлями в барах, так почему же не делаете этого дома? Важно смешивать джин с тоником так, чтобы избежать наслоения вкусов. Именно смешивание позволяет им сочетаться и взаимно дополняться.

Вы видите, как это делают с вашими коктейлями в барах, так почему же не делаете этого дома? Важно смешивать джин с тоником так, чтобы избежать наслоения вкусов. Именно смешивание позволяет им сочетаться и взаимно дополняться. Пить через соломинку. Если вы пьете коктейль с прослойками, соломинка может существенно повлиять на вкус. Но если вы пьете классический G&T, соломинка не влияет. Разве что через соломинку вы пьете быстрее.

Итак, избегайте этих 7 ошибок, и вы будете потягивать лучший джин-тоник, который когда-либо готовили.