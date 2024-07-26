14 500 спортсменов и персонала прибыли или еще прибывают в Париж. В соцсетях уже множество туров по номерам с печально известными антисексуальными кроватями, а еще – видео с огромным количеством презервативов с олимпийской символикой.

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На Олимпиаде выдают презервативы и салфетки для орального секса

Их можно найти в каждой комнате для спортсменов. Упаковка красочных презервативов содержит изображение официальных талисманов Игр 2024 года в Париже – Фриги. А еще на каждой пачке есть небольшие сообщения. Например:

"На поле любви играй честно. Спрашивай о согласии".

"Не делись большим, чем победа, защити себя от ИППП".

"Забей на победу: Да – согласию, нет – ИППП".

"Не надо быть золотым медалистом, чтобы носить их!"

Интересно, что раньше на Олимпиадах презервативов не раздавали, по меньшей мере, официально. На таких соревнованиях как будто действует неофициальный "запрет на интим", однако на Олимпиаде 2020 года в Токио организаторы раздали 160 000 презервативов, учитывая пандемию.

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В 2024 Лоран Далар, который координирует здравоохранение на Играх, заявил на пресс-конференции, что в Олимпийской деревне будет 200 000 мужских презервативов, 20 000 женских и 10 000 салфеток для орального секса. Если посчитать, то на каждого из спортсменов приходится примерно 20 презервативов.

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Конечно, никто не ожидает, что жители Олимпийской деревни используют весь запас. Но возбужденные олимпийцы, которые захотят воспользоваться предоставленными презервативами, точно не будут иметь с этим никаких логистических проблем.