Искусственный интеллект и домашние дела: 4 ярких примера, как он может облегчить ваш быт и развлечения

Безусловно, существуют некоторые опасения относительно ИИ. Он не всегда точен и не во всем совершенен. Но если использовать его правильно, искусственный интеллект может быть очень полезным.

Он таки способен улучшать нашу жизнь, делать ее проще, быть нашим верным ассистентом. 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness расскажет, как это можно делать в сфере домашнего хозяйства и развлечений.

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Как можно применить ИИ в домашнем хозяйстве

Определяйте проблемы с ремонтом. Например, если что-то неясно в инструкции к любому процессу, вы можете сфотографировать ее и сообщить условному ChatGPT, что здесь неясно и что с этим делать. Почти наверняка вы увидите правильный ответ за несколько секунд (гуглить это будет значительно сложнее).

Например, если что-то неясно в инструкции к любому процессу, вы можете сфотографировать ее и сообщить условному ChatGPT, что здесь неясно и что с этим делать. Почти наверняка вы увидите правильный ответ за несколько секунд (гуглить это будет значительно сложнее). Подсчитайте смету ремонта. Например, ваша комната нуждается в реконструкции, и вы получили смету от подрядчика, но та значительно больше вашего бюджета. Поэтому вы можете загрузить смету в ChatGPT и начать спрашивать у него постепенно: "Как мы можем уменьшить стоимость вот этого? Что мы можем убрать вот отсюда?" и тому подобное. Благодаря этому вы быстро проработаете несколько сценариев, чтобы найти подход, который бы обеспечил вам нужную сумму.

ИИ способен улучшать нашу жизнь, делать ее проще, быть нашим верным ассистентом / Фото freepik

Переведите символы. Самая простая ситуация, когда на инструкции к одежде или на бирке к белью есть какие-то непонятные символы о правилах ухода. Если вы не знаете, что означают эти символы, сфотографируйте их, и ChatGPT переведет их на "человеческий" язык.

Самая простая ситуация, когда на инструкции к одежде или на бирке к белью есть какие-то непонятные символы о правилах ухода. Если вы не знаете, что означают эти символы, сфотографируйте их, и ChatGPT переведет их на "человеческий" язык. Спрашивайте о растениях. Например, вы посадили дерево в своем дворе, а осенью на листьях начали появляться черные пятна. Если вы сфотографируете их и спросите у ChatGPT: "Что происходит с моим деревом? Почему на нем черные пятна?" – то увидите ответ, который поможет принять меры для устранения проблемы.

А когда вы справились с работой, можете посоветоваться с ИИ относительно развлечений. Например, генерируйте идеи для игр и мероприятий, идеи для книг и фильмов и тому подобное. Вот вариант запроса: "У нас есть 14-летний сын и 11-летняя дочь. Нам всем понравились такие-то фильмы. Какие еще 5 фильмов нам также могут понравиться?"