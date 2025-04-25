Штучний інтелект і домашні справи: 4 яскраві приклади, як він може полегшити ваш побут і розваги

Безумовно, існують деякі побоювання щодо ШІ. Він не завжди точний і не у всьому досконалий. Але якщо використовувати його правильно, штучний інтелект може бути дуже корисним.

Він таки здатен покращувати наше життя, робити його простішим, бути нашим вірним асистентом. 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness розповість, як це можна робити у сфері домашнього господарства і розваг.

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Як можна застосувати ШІ у домашньому господарстві

Визначайте проблеми з ремонтом. Наприклад, якщо щось неясно в інструкції до будь-якого процесу, ви можете сфотографувати її та повідомити умовному ChatGPT, що тут неясно та що з цим робити. Майже напевне ви побачите правильну відповідь за кілька секунд (гуглити це буде значно складніше).

Наприклад, якщо щось неясно в інструкції до будь-якого процесу, ви можете сфотографувати її та повідомити умовному ChatGPT, що тут неясно та що з цим робити. Майже напевне ви побачите правильну відповідь за кілька секунд (гуглити це буде значно складніше). Підрахуйте кошторис ремонту. Наприклад, ваша кімната потребує реконструкції, і ви маєте кошторис від підрядника, але той значно більший за ваш бюджет. Тож ви можете завантажити кошторис в ChatGPT і почати запитувати у нього поступово: "Як ми можемо зменшити вартість от цього? Що ми можемо прибрати от звідси?" тощо. Завдяки цьому ви швидко опрацюєте кілька сценаріїв, щоб знайти підхід, який би забезпечив вам потрібну суму.

ШІ здатен покращувати наше життя, робити його простішим, бути нашим вірним асистентом / Фото freepik

Перекладіть символи. Найпростіша ситуація, коли на інструкції до одягу чи на бірці до білизни є якісь незрозумілі символи щодо правил догляду. Якщо ви не знаєте, що означають ці символи, сфотографуйте їх, і ChatGPT перекладе їх "людською" мовою.

Найпростіша ситуація, коли на інструкції до одягу чи на бірці до білизни є якісь незрозумілі символи щодо правил догляду. Якщо ви не знаєте, що означають ці символи, сфотографуйте їх, і ChatGPT перекладе їх "людською" мовою. Запитуйте про рослини. Наприклад, ви посадили дерево у своєму дворі, а восени на листі почали з'являтися чорні плями. Якщо ви сфотографуєте їх і запитаєте у ChatGPT: "Що відбувається з моїм деревом? Чому на ньому чорні плями?" – то побачите відповідь, яка допоможе вжити заходів для усунення проблеми.

А коли ви впоралися з роботою, можете порадитися з ШІ щодо розваг. Наприклад, генеруйте ідеї для ігор та заходів, ідеї для книг та фільмів тощо. Ось варіант запиту: "У нас є 14-річний син і 11-річна донька. Нам усім сподобалися такі-то фільми. Які ще 5 фільмів нам також можуть сподобатися?"