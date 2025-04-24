ИИ на страже вашего здоровья: 4 ярких примера, как его можно применить безопасно и с пользой

Искусственный интеллект сейчас, безусловно, интересует многих людей. И не только сквозь призму философско-этических нюансов, но и во вполне практической плоскости.

Ведь это очень круто – использовать ИИ, чтобы сделать свою жизнь лучше и проще. 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness расскажет, как это можно делать в сфере здоровья.

Смотрите также Раньше, чем мы думали: во сколько лет мы на самом деле начинаем стареть

Как можно применить ИИ в сфере здоровья и велнеса

Выяснить проблему со здоровьем. Доктор Google уступает доктору ChatGPT. Люди вводят симптомы и спрашивают условный ChatGPT о потенциальных причинах. Например, если вы почувствовали боль в ягодичных мышцах, но не понимаете, это перенапряжение мышц или проблема с сухожилием – можете рассказать ИИ, где у вас болит, на что похожа боль и что ее вызвало. Стоит ли полагаться на ChatGPT для диагностики? Конечно, нет, но он может помочь вам устранить незначительные проблемы и понять, когда нужно обратиться к врачу.

Доктор Google уступает доктору ChatGPT. Люди вводят симптомы и спрашивают условный ChatGPT о потенциальных причинах. Например, если вы почувствовали боль в ягодичных мышцах, но не понимаете, это перенапряжение мышц или проблема с сухожилием – можете рассказать ИИ, где у вас болит, на что похожа боль и что ее вызвало. Стоит ли полагаться на ChatGPT для диагностики? Конечно, нет, но он может помочь вам устранить незначительные проблемы и понять, когда нужно обратиться к врачу. Объяснить результаты медицинских анализов. Здесь проще – ИИ действительно может объяснить результаты медицинских анализов, которые вы имеете на руках, понятным языком. Например, у вас есть ЭКГ, но кардиолог лишь бегло объяснил результаты – тогда можно прогнать их через ИИ, чтобы получить гораздо больше деталей.

Это очень круто – использовать ИИ, чтобы сделать свою жизнь лучше и проще / Фото freepik

Составлять планы тренировок. ИИ может составить вам план тренировок и на несколько месяцев, просто скажите ему о своем возрасте, цели, сколько времени у вас есть, и какое оборудование вы имеете. Личный тренер также занимается таким планированием, но вы можете применить ChatGPT, чтобы составлять тренировки на ходу – например, если вы путешествуете, и ваш тренер или привычное оборудование недоступны.

ИИ может составить вам план тренировок и на несколько месяцев, просто скажите ему о своем возрасте, цели, сколько времени у вас есть, и какое оборудование вы имеете. Личный тренер также занимается таким планированием, но вы можете применить ChatGPT, чтобы составлять тренировки на ходу – например, если вы путешествуете, и ваш тренер или привычное оборудование недоступны. Рассчитывать макросы. Макрос – это сокращение от "макроэлементы", то есть основные компоненты пищи (белки, жиры, углеводы). Например, это оценка макросов для домашней еды. Можно просто сфотографировать рецепт и попросить ChatGPT подсчитать количество макросов для порции. Оно не будет слишком точным, но вы увидите приблизительный результат, и этого достаточно. Так же ИИ может помочь в определении блюд в ресторане, чтобы они соответствовали вашим макросам. Пример запроса в таком случае: "Вот мои остатки макросов на сегодня: .... Что на это количество я могу заказать в таком-то ресторане?"

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. ИИ может быть дополнительным инструментом в этой сфере, но никогда – основным. И если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.