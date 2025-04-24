ШІ на варті вашого здоров'я: 4 яскраві приклади, як його можна застосувати безпечно і з користю

Штучний інтелект зараз, безперечно, цікавить багатьох людей. І не тільки крізь призму філософсько-етичних нюансів, а й цілком у практичній площині.

Адже це дуже круто – використовувати ШІ, щоб зробити своє життя кращим і простішим. 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness розповість, як це можна робити у сфері здоров'я.

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Як можна застосувати ШІ у сфері здоров'я та велнесу

З'ясувати проблему зі здоров'ям. Доктор Google поступається доктору ChatGPT. Люди вводять симптоми та запитують умовний ChatGPT про потенційні причини. Наприклад, якщо ви відчули біль у сідничних м'язах, але не розумієте, чи це перенапруження м'язів, чи проблема з сухожиллям – можете розповісти ШІ, де у вас болить, на що схожий біль і що його спричинило. Чи варто покладатися на ChatGPT для діагностики? Звісно, ні, але він може допомогти вам усунути незначні проблеми та зрозуміти, коли потрібно звернутися до лікаря.

Доктор Google поступається доктору ChatGPT. Люди вводять симптоми та запитують умовний ChatGPT про потенційні причини. Наприклад, якщо ви відчули біль у сідничних м'язах, але не розумієте, чи це перенапруження м'язів, чи проблема з сухожиллям – можете розповісти ШІ, де у вас болить, на що схожий біль і що його спричинило. Чи варто покладатися на ChatGPT для діагностики? Звісно, ні, але він може допомогти вам усунути незначні проблеми та зрозуміти, коли потрібно звернутися до лікаря. Пояснити результати медичних аналізів. Тут простіше – ШІ дійсно може пояснити результати медичних аналізів, які ви маєте на руках, зрозумілою мовою. Наприклад, ви маєте ЕКГ, але кардіолог лише побіжно пояснив результати – тоді можна прогнати їх через ШІ, щоб отримати набагато більше деталей.

Це дуже круто – використовувати ШІ, щоб зробити своє життя кращим і простішим / Фото freepik

Складати плани тренувань. ШІ може скласти вам план тренувань і на кілька місяців, просто скажіть йому про свій вік, цілі, скільки часу у вас є, і яке обладнання ви маєте. Особистий тренер також займається таким плануванням, але ви можете застосувати ChatGPT, щоб скласти тренування на ходу – наприклад, якщо ви подорожуєте, і ваш тренер чи звичне обладнання недоступні.

ШІ може скласти вам план тренувань і на кілька місяців, просто скажіть йому про свій вік, цілі, скільки часу у вас є, і яке обладнання ви маєте. Особистий тренер також займається таким плануванням, але ви можете застосувати ChatGPT, щоб скласти тренування на ходу – наприклад, якщо ви подорожуєте, і ваш тренер чи звичне обладнання недоступні. Розраховувати макроси. Макрос – це скорочення від "макроелементи", тобто основні компоненти їжі (білки, жири, вуглеводи). Наприклад, це оцінка макросів для домашньої їжі. Можна просто сфотографувати рецепт і попросити ChatGPT підрахувати кількість макросів для порції. Вона не буде надто точною, але ви побачите приблизний результат, і цього достатньо. Так само ШІ може допомогти у визначенні страв у ресторані, щоб вони відповідали вашим макросам. Приклад запиту у такому випадку: "Ось мої залишки макросів на сьогодні: .... Що на цю кількість я можу замовити в такому-то ресторані?"

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. ШІ може бути додатковим інструментом у цій сфері, але ніколи – основним. І якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.