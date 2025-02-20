Итак, чтобы оставаться здоровым, сильным, активным и умным с возрастом, обратите внимание на этот тип упражнений – силовые тренировки. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Именно такие упражнения делают вас умнее и продлевают жизнь

Нам не нужно прибегать к экстремальным методам или делать слишком радикальные изменения в жизни, чтобы увеличить ее продолжительность, сохранить здоровье и ум с возрастом. Нужно лишь добавить полезные привычки и физические упражнения. ВОЗ рекомендует уделять им по меньшей мере 150 минут в неделю.

Но на какие именно упражнения делать акцент? Новое исследование, опубликованное в NeuroImage: Clinical, указывает, что тренировки с сопротивлением, которые выполняют на регулярной основе, по меньшей мере помогут замедлить снижение когнитивных способностей с возрастом. Они включают упражнения с собственным весом и отягощениями.

Впервые мы продемонстрировали, что 6 месяцев высокоинтенсивных упражнений на выносливость могут не только способствовать лучшему познанию у людей, но и защищать уязвимые к болезни Альцгеймера подполя гиппокампа от дегенерации в течение не менее 12 месяцев после,

– говорится в исследовании.

Другими словами, этот тип упражнений помогает защитить участки мозга, которые отвечают за память и обучение. А еще помогает мозгу адаптироваться к изменениям и поддерживать свою пластичность, а также способствует росту нейронов.

Ученые доказали, что силовые тренировки качают не только мышцы, но и мозг / Фото fxquadro@freepik

И это не первое исследование, которое восхваляет преимущества силовых тренировок. Уже немало экспертов говорили о важности силовых тренировок, чтобы жить дольше и лучше. Силовые тренировки также помогают предотвратить саркопению, потерю мышечной массы, которую мы испытываем с возрастом и которая влияет на мобильность.

Сердечно-сосудистые упражнения (так называемое кардио) также полезны, но тренировки с сопротивлением оказались лучшими как для долголетия, так и для поддержания сильного мозга. И мы получили еще одно подтверждение, что люди не перестают двигаться, потому что стареют, а стареют, потому что перестают двигаться.

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