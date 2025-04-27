27 апреля, 14:26
ИИ на вашей кухне: поручите ему свои рецепты и рецепторы, и вы раскроете секрет экономии времени
Основні тези
- Использование ИИ на кухне экономит время и упрощает приготовление пищи. Искусственный интеллект может создавать рецепты на основе описания блюда или имеющихся ингредиентов.
- А еще помогает изменять рецепты, организовывать списки покупок и создавать маршруты для путешествий с учетом личных предпочтений.
Использовать искусственный интеллект – это как иметь личного ассистента. Он не всегда будет выполнять ваши запросы на все 100% и не всегда наилучшим образом, но он точно сэкономит ваше время.
Делегируя определенные задачи ИИ, вы идете на компромисс, чтобы упростить и улучшить свою жизнь. 24 Канал благодаря The Art of Manliness расскажет, как это можно делать в мире еды и кулинарии.
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Как ИИ может помогать вам в отношении вашей еды и кулинарии
- Придумайте рецепт. Опишите блюдо, как вы его представляете, и ChatGPT может сгенерировать его рецепт. Или просто скажите: "Дайте мне рецепт курицы с кокосовым карри". Будут ли рецепты, созданные искусственным интеллектом, такими же хорошими, как те, что вы найдете на кулинарных сайтах? Пожалуй, нет, но вряд ли вам всегда хочется перебирать все варианты и читать десятки кулинарных блогов.
- Создайте рецепт из подручных продуктов. Вы можете попросить ИИ не только сгенерировать случайный рецепт, но и вполне из конкретных продуктов – тех, что у вас есть под рукой прямо сейчас. И ИИ предложит что-то, что можно приготовить из этих ингредиентов. Например: "У меня остался рис, сыр, помидор и куриное филе. Что я могу приготовить на ужин?" И программа сгенерирует несколько вариантов рецептов из этого набора.
- Меняйте рецепты. То есть вы можете загрузить рецепт, который есть, в ChatGPT – и попросить видоизменить его под определенные ваши потребности. Например – "сделай этот рецепт безмолочным" или "откорректируй составляющие, чтобы сделать блюдо на 12 человек".
- Упорядочьте список покупок. Когда вы составили большой список продуктов, то можете попросить ChatGPT отсортировать его, например, по секциям в продуктовом магазине. Вы также можете ввести рецепт, и ИИ выдаст вам организованный список нужного. Это делает шопинг намного более эффективным.
- Создайте маршрут для путешествия с учетом вкусов. Просто скажите ChatGPT, куда вы едете, сколько дней там пробудете, что вас интересует, где вы остановитесь и так далее, и что хотите попробовать там местную кухню. И он предложит вам маршрут за несколько секунд. Вам не обязательно следовать ему, но он может стать полезной отправной точкой в формировании вашего плана путешествия.