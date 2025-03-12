Ведь шопинг дает немедленное удовольствие и длительное эмоциональное похмелье. А побочными эффектами здесь выступают финансовые проблемы из-за лишних расходов, а также загромождение дома предметами, которые не имеют никакого употребления. Как быть в такой ситуации – рассказывает 24 Канал благодаря GQ.
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Эксперт посоветовала, как прекратить покупать лишнее
Итак, очень важно отличать, когда нам что-то действительно нужно, а когда мы просто покупаем это на автомате. Эшли Пайпер, автор книги "Никаких новых вещей: радикально простое 30-дневное пособие по экономии денег, сохранения планеты и здравому смыслу", дает советы, как избавиться от привычки покупать ненужное.
Есть 4 хороших совета, как можно отучить себя от навязчивого шопинга / Фото freepik
- Препятствуйте процессу. Шопинг-зависимость, которую сегодня испытывают многие люди, связана и с тем, что очень легко стало покупать. Несколько кликов в интернете, множество магазинов в торговых центрах и просто на каждом шагу. Поэтому здесь стоит пойти на практические шаги, чтобы усложнить себе процесс покупок. Например, удалить данные кредитной карты с аккаунтов на интернет-магазинах. Необходимость вставать, тянуться к кошельку, доставать карточку и вводить ее номер – это все время, чтобы перевести дыхание и подумать, действительно ли эта покупка нужна. Также хорошо было бы заблокировать письма и сообщения от магазинов.
- Не думайте наперед. Мы часто покупаем вещи, думая, что они пригодятся в будущем. Вроде – "эти штаны прекрасно подойдут для вечеринки за городом", но проходят годы, а подходящей вечеринки так и не было. Лучше уменьшить эту тенденцию, просто избегая покупки товаров, которые не являются полезными или необходимыми именно сегодня.
- Занимайте. Есть много вещей, которые вы используете один раз. Подумайте о том, чтобы одолжить их. Например, если вы собираетесь испечь торт раз на сто лет по определенному случаю, ну, форму для торта лучше занять у соседей.
- Сделайте паузу перед покупкой. Когда вы чувствуете, что хотите что-то купить, попробуйте записать это в список покупок и подождать некоторое время, прежде чем покупать (здесь нет речи о вещах первой необходимости, как продукты или средства гигиены). А в конце месяца просмотрите список и вычеркните из него то, что вы больше не чувствуете потребности покупать. Вы увидите, что в этом списке будут вещи, о которых вы уже даже забыли.