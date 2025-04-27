ШІ на вашій кухні: доручіть йому свої рецепти й рецептори, і ви розкриєте секрет економії часу

Використовувати штучний інтелект – це як мати особистого асистента. Він не завжди виконуватиме ваші запити на всі 100% і не завжди найкраще, але він точно зекономить ваш час.

Делегуючи певні завдання ШІ, ви йдете на компроміс, щоб спростити та покращити своє життя. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість, як це можна робити у світі їжі й кулінарії.

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Як ШІ може допомагати вам щодо вашої їжі та кулінарії

Придумайте рецепт. Опишіть страву, як ви її уявляєте, і ChatGPT може згенерувати її рецепт. Або просто скажіть: "Дайте мені рецепт курки з кокосовим каррі". Чи будуть рецепти, створені штучним інтелектом, такими ж гарними, як ті, що ви знайдете на кулінарних сайтах? Мабуть, ні, але навряд чи вам завжди хочеться перебирати всі варіанти та читати десятки кулінарних блогів.

Опишіть страву, як ви її уявляєте, і ChatGPT може згенерувати її рецепт. Або просто скажіть: "Дайте мені рецепт курки з кокосовим каррі". Чи будуть рецепти, створені штучним інтелектом, такими ж гарними, як ті, що ви знайдете на кулінарних сайтах? Мабуть, ні, але навряд чи вам завжди хочеться перебирати всі варіанти та читати десятки кулінарних блогів. Створіть рецепт з підручних продуктів. Ви можете попросити ШІ не лише згенерувати випадковий рецепт, а й цілком із конкретних продуктів – тих, що є у вас є під рукою просто зараз. І ШІ запропонує щось, що можна приготувати з цих інгредієнтів. Наприклад: "У мене залишився рис, сир, помідор і куряче філе. Що я можу приготувати на вечерю?" І програма згенерує кілька варіантів рецептів із цього набору.

ШІ здатен знайти різні компромісні рішення для вас, щоб спростити та покращити вам життя / Фото freepik