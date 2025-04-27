27 квітня, 14:26
ШІ на вашій кухні: доручіть йому свої рецепти й рецептори, і ви розкриєте секрет економії часу
Основні тези
- Використання ШІ на кухні економить час і спрощує приготування їжі. Штучний інтелект може створювати рецепти на основі опису страви або наявних інгредієнтів.
- А ще допомагає змінювати рецепти, організовувати списки покупок і створювати маршрути для подорожей з урахуванням особистих уподобань.
Використовувати штучний інтелект – це як мати особистого асистента. Він не завжди виконуватиме ваші запити на всі 100% і не завжди найкраще, але він точно зекономить ваш час.
Делегуючи певні завдання ШІ, ви йдете на компроміс, щоб спростити та покращити своє життя. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість, як це можна робити у світі їжі й кулінарії.
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Як ШІ може допомагати вам щодо вашої їжі та кулінарії
- Придумайте рецепт. Опишіть страву, як ви її уявляєте, і ChatGPT може згенерувати її рецепт. Або просто скажіть: "Дайте мені рецепт курки з кокосовим каррі". Чи будуть рецепти, створені штучним інтелектом, такими ж гарними, як ті, що ви знайдете на кулінарних сайтах? Мабуть, ні, але навряд чи вам завжди хочеться перебирати всі варіанти та читати десятки кулінарних блогів.
- Створіть рецепт з підручних продуктів. Ви можете попросити ШІ не лише згенерувати випадковий рецепт, а й цілком із конкретних продуктів – тих, що є у вас є під рукою просто зараз. І ШІ запропонує щось, що можна приготувати з цих інгредієнтів. Наприклад: "У мене залишився рис, сир, помідор і куряче філе. Що я можу приготувати на вечерю?" І програма згенерує кілька варіантів рецептів із цього набору.
- Змінюйте рецепти. Тобто ви можете завантажити рецепт, який маєте, у ChatGPT – і попросити видозмінити його під певні ваші потреби. Наприклад – "зроби цей рецепт безмолочним" або "відкоригуй складники, щоб зробити страву на 12 осіб".
- Упорядкуйте список покупок. Коли ви склали великий список продуктів, то можете попросити ChatGPT впорядкувати його, наприклад, за секціями в продуктовому магазині. Ви також можете ввести рецепт, і ШІ видасть вам організований список потрібного. Це робить шопінг набагато ефективнішим.
- Створіть маршрут для подорожі з урахуванням смаків. Просто скажіть ChatGPT, куди ви їдете, скільки днів там пробудете, що вас цікавить, де ви зупинитеся тощо, і що хочете спробувати там місцеву кухню. І він запропонує вам маршрут за кілька секунд. Вам не обов'язково слідувати йому, але він може стати корисною відправною точкою у формуванні вашого плану подорожі.