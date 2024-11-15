Наука говорит, что вы умны, если делаете это в своих отношениях

Много лет наука изучала человеческий разум, и за это время обнаружила множество способов определить, действительно ли человек умен. Но исследований, которые бы сосредотачивались в этом плане на отношениях, до сих пор как будто не было.

И вот психолог Мадлен А. Фюгер в Оклендском университете США провела такое исследование, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ. Ученые исследовали, какие именно характеристики являются повторяющимися среди умных мужчин в их отношениях.

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Интеллект может помочь вам быть лучшим партнером в паре

Исследователи выбрали 244 участника в возрасте от 18 до 65 лет и определили уровень интеллекта каждого стандартными тестами. А потом другими тестами определили, были ли они более склонны к тому или иному набору действий со своими партнерами, с которыми встречались не менее полугода.

Таким образом ученые обнаружили, что те, кто имел лучшие результаты IQ, также демонстрировали более положительные характеристики в поведении со своими подругами (исследование проводили с гетеросексуальными мужчинами). Эти мужчины также были более склонны отвергать негативные модели поведения, такие как оскорбления или принуждение в отношении партнера.

Ученые исследовали, какие характеристики являются повторяющимися среди умных мужчин в их отношениях / Фото freepik

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Итак, если мужчина умный, то он также гораздо лучший бойфренд – потому что более вовлечен в отношения и более преданный своей половинке. И это на самом деле логично.

Ведь гибкость интеллекта (способность решать новую проблему без предварительных знаний) связана со способностью воспринимать эмоции других и управлять своими.

других и управлять своими. Естественно, чем гибче интеллект, тем лучше будет реакция человека на потребности партнера, а значит – тем лучше будет поведение в отношениях.

Конечно, нужны дальнейшие исследования, с большим количеством субъектов и большим разнообразием. Но уже есть первый шаг в изучении отношений в связи с тем с тем, как интеллект влияет на поведение человека в романтической сфере.