Да, вы правы, коды думаете, что вас больше привлекает определенный цвет волос или глаз, рост, вкусы, настроение и тому подобное. Но, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, это лишь часть правды.

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Почему мы считаем кого-то более привлекательным

Есть факторы, которые мы часто не берем во внимание, но которые являются ключевыми для того, чтобы чувствовать влечение к другому человеку. Так объясняет это психолог Сара Расми.

Она собрала всю информацию и исследования о том, что делает человека привлекательным, чтобы проверить, действительно ли любовь слепа. И её выводы поражают.

Кроме личных качеств и физических параметров, одной из важнейших характеристик, которые объясняют, почему вы считаете человека привлекательным, является близость, которую вы с ним имеете.

Это что-то логичное и важное, но мы редко принимаем это во внимание. Близость с человеком повышает вероятность того, что у вас возникнет влечение к нему.

Существуют факторы, которые являются ключевыми для того, чтобы чувствовать влечение к другому человеку / Фото standret@freepik

Другими словами, независимо от вашего или его типажа, в итоге вас больше потянет к человеку, с которым вы близки. И это имеет смысл не только потому, что у вас больше шансов познакомиться с ним, но и потому, что нами руководит инстинкт.

Что в итоге? Чем больше человек похож на вас, тем больше вас будет тянуть к нему, то есть поговорка о том, что противоположности притягиваются, не такая уж и правдивая. На самом деле нас больше интересуют те, кто также проявляет интерес к нам – даже если на первый взгляд это не тот, кого вы представляли себе как партнера.

Учитывая это, логично было бы поиск пары осуществлять так:

создать группу со своими близкими людьми,

выбрать тех, кто одинок и привлекает вас,

потом держаться ближе к тем, кто считает вас привлекательным,

и в конце концов к тем, кто ищет что-то серьезное.

Поэтому прямо сейчас оглянитесь вокруг. Ведь ваша родственная душа может быть совсем рядом, а вы и не догадываетесь об этом.