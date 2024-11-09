Да, вы правы, коды думаете, что вас больше привлекает определенный цвет волос или глаз, рост, вкусы, настроение и тому подобное. Но, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, это лишь часть правды.
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Почему мы считаем кого-то более привлекательным
Есть факторы, которые мы часто не берем во внимание, но которые являются ключевыми для того, чтобы чувствовать влечение к другому человеку. Так объясняет это психолог Сара Расми.
Она собрала всю информацию и исследования о том, что делает человека привлекательным, чтобы проверить, действительно ли любовь слепа. И её выводы поражают.
Кроме личных качеств и физических параметров, одной из важнейших характеристик, которые объясняют, почему вы считаете человека привлекательным, является близость, которую вы с ним имеете.
Это что-то логичное и важное, но мы редко принимаем это во внимание. Близость с человеком повышает вероятность того, что у вас возникнет влечение к нему.
Существуют факторы, которые являются ключевыми для того, чтобы чувствовать влечение к другому человеку / Фото standret@freepik
Другими словами, независимо от вашего или его типажа, в итоге вас больше потянет к человеку, с которым вы близки. И это имеет смысл не только потому, что у вас больше шансов познакомиться с ним, но и потому, что нами руководит инстинкт.
Учитывая это, логично было бы поиск пары осуществлять так:
- создать группу со своими близкими людьми,
- выбрать тех, кто одинок и привлекает вас,
- потом держаться ближе к тем, кто считает вас привлекательным,
- и в конце концов к тем, кто ищет что-то серьезное.
Поэтому прямо сейчас оглянитесь вокруг. Ведь ваша родственная душа может быть совсем рядом, а вы и не догадываетесь об этом.