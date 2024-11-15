Наука каже, що ви розумні, якщо робите це у своїх стосунках

Багато років наука вивчала людський розум, і за цей час виявила безліч способів визначити, чи людина справді розумна. Але досліджень, які б зосереджувалися в цьому плані на стосунках, до цього часу наче не було.

І от психологиня Мадлен А. Фюгер в Оклендському університеті США провела таке дослідження, пише 24 Канал із посиланням на GQ. Вчені дослідили, які саме характеристики є повторюваними серед розумних чоловіків у їхніх стосунках.

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Інтелект може допомогти вам бути кращим партнером у парі

Дослідники обрали 244 учасники віком від 18 до 65 років і визначили рівень інтелекту кожного стандартними тестами. А потім іншими тестами визначили, чи були вони більш схильні до того чи іншого набору дій зі своїми партнерами, з якими зустрічалися не менш як пів року.

У такий спосіб учені виявили, що ті, хто мав кращі результати IQ, також демонстрували більш позитивні характеристики у поведінці зі своїми подругами (дослідження проводили з гетеросексуальними чоловіками). Ці чоловіки також були більш схильні відкидати негативні моделі поведінки, такі як образи чи примус щодо партнера.

Вчені дослідили, які характеристики є повторюваними серед розумних чоловіків у їхніх стосунках / Фото freepik

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Отже, якщо чоловік розумний, то він також набагато кращий бойфренд – бо більш залучений у стосунки та більш відданий своїй половинці. І це насправді логічно.

Адже гнучкість інтелекту (здатність розв'язувати нову проблему без попередніх знань) пов'язана зі здатністю сприймати емоції інших і керувати своїми.

інших і керувати своїми. Природно, чим гнучкіший інтелект, тим кращою буде реакція людини на потреби партнера, а отже – тим кращою буде поведінка у стосунках.

Звісно, потрібні подальші дослідження, з більшою кількістю суб'єктів і більшою різноманітністю. Але вже маємо перший крок у вивченні стосунків у зв'язці з тим, як інтелект впливає на поведінку людини в романтичній сфері.