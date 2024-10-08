Я на своем месте, – история 19-летнего Богдана Корнийчука, самого молодого спасателя Украины

К своим 19 годам житель Киева Богдан Корнийчук овладел профессией пожарного. Более того, уже полгода как он работает спасателем.

Богдан – самый молодой спасатель Украины. Его историю рассказали в ГСЧС – Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Почему юноша решил стать спасателем и трудно ли это в 19 лет

Работник ГСЧС Богдан Корнийчук рассказал, что пожарная охрана – это семейное дело. Его дед был пожарным, а мама – радиодиспетчер. Парень пошел "по семейным стопам".

Он работает уже полгода спасателем. И сразу было хорошее впечатление от работы, ведь он был очень в ней заинтересован. Конечно, служба не проходит без испытаний.

Из-за падения обломков "Искандера" горела СТО. Мы были на этом пожаре 4 или 5 часов – с 4 до 8 часов утра, может, даже и больше,

– вспоминает Богдан свой самый тяжелый вызов после одной из российских атак.

Также ему приходилось помогать бригадам скорой.

Богдан Корнийчук – самый молодой спасатель Украины: смотрите видео ГСЧС

Как бы там ни было, за это время парень получил важные навыки – быстро реагировать и понимать приказы командира, который ему очень помогает.

Я думал, что это будет морально тяжелее. Но я на своем месте, на своей работе,

– заключает Богдан Корнийчук.

Говорит, словно недавно в школу ходил и не было забот. Но сейчас на его ответственности не только его собственная жизнь, но и жизнь коллег, пострадавших и других обычных людей.

Поэтому спасателю постоянно надо прогнозировать обстоятельства, мыслить здраво, но при этом не брать все близко к сердцу. Потому что работа есть работа, и главное – сделать ее качественно.