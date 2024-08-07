Тем не менее он продолжает служить, а рядом с этим осуществил свою детскую мечту – покорил Говерлу. О своих соображениях и эмоциях нацгвардеец рассказал журналистам.

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Нацгвардеец Михаил Бурдаков на протезе поднялся на Говерлу

Михаил Бурдаков говорит, что решил стать военным, как только получил высшее образование, и на это повлияли семейные обстоятельства. Поэтому он пошел служить по контракту.

В день полномасштабного вторжения россиян мужчина находился в Черниговской области в составе 93 ОМБр "Холодный Яр". Далее же выполнять боевые задачи приходилось на разных направлениях.

Сначала мы были на Черниговском направлении. Затем нас отправили в Харьковскую область, на Изюмское направление. На тот момент это был один из самых горячих участков фронта,

– вспоминает Михаил.

Ранение боец получил на Бахмутском направлении, во время боя за один из опорных пунктов нашей линии обороны.

Я захожу в посадку, делаю буквально пару шагов и слышу выход миномета. Только делаю шаг левой ногой – взрыв. Смотрю на ногу и понимаю: "Все, я навоевался",

– рассказал он.

Врачам пришлось ампутировать левую голень и установить протез. Но это не мешает Михаилу жить и наслаждаться жизнью:

Это нужно просто "переварить" у себя в голове и понять, что как раньше больше не будет никогда. Надо принять и жить дальше. Жизнь на этом не заканчивается.

Нацгвардеец из Одесской области после ранения покорил Говерлу / Фото Михаила Бурдакова

А летом прошлого года Михаил осуществил свою детскую мечту – покорил Говерлу.

Я помню глаза всех людей, которые поднимались. Когда они увидели, что такой парень как я (лысый, бородатый, на протезе) лезет по камням на Говерлу, мне только говорили: "Молодец, ты лучший",

– подчеркнул военный.

Сейчас Бурдаков проходит службу в воинской части 3058 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. И планирует служить дальше, потому что "кто, как не мы, будет защищать свое государство, дом, семью и близких".