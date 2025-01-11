Возможно ли заставить себя работать меньше, когда ты любишь свою работу

Он попал в личный и профессиональный штопор, но в конце концов нашел себя в куче работы. И одновременно осознал, что та забирает его из жизни, которую он строил за пределами карьеры.

И как же ему удалось преодолеть этот парадокс, когда очевидно, что работать надо меньше, хотя ты и любишь свою работу? Интересным опытом поделился писатель Эй Джей Даулерио, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Начался 2025 год – время меньше работать (возможно)

2024 год Эй Джей Даулерио начал с того, что пообещал себе "работать меньше", не втискивать слишком много дел в один день и не подчиняться социальному давлению относительно мероприятий, которые он не хочет посещать.

Я создал твердую границу вокруг своей социальной жизни и перестал беспокоиться о том, что я успел сделать до 7 утра. Но мои рабочие привычки оставались тревожно нездоровыми,

– рассказал писатель.

Даулерио был профессиональным писателем более 20 лет и переживал периоды взлетов и упадка, как и каждый человек. В 2016 он попал в полный личный и профессиональный штопор и почти 2 года не работал и жил за счет жены.

В поисках себя мужчина сдал экзамен на врача скорой помощи, заглядывался на почтовую службу, бросил курить, запустил подкаст, и в конце концов вернулся к писательской деятельности. Новая работа в авторитетных изданиях и соглашение на издание книги принесли удовольствие, которое должно было устранить все его экзистенциальные проблемы.



Этот писатель нашел любимую работу и никак не может заставить себя работать меньше / Фото deadspin

Но где-то на этом пути он понял, что "радостная, довольная писательская рутина" на самом деле была работой, что затмила "более важные обязанности и приключения". И Даулерио воспринял это как настоящее поражение.

Мне трудно отказаться от работы, потому что каждое задание, за которое я берусь, наполняет финансовое ведро моей жизни,

– жаловался мужчина своему психоаналитику.

А тот сказал: "Но ты не можешь так прожить свою жизнь". Даулерио это понимал, но не знал, как ему отпустить этот импульс. Ведь по-настоящему любил свою работу.

Есть поговорка, что люди в Европе работают, чтобы жить, а американцы живут, чтобы работать. Как-то мужчина увидел версию этого высказывания в меме в инстаграме – и пообещал себе, что закроет ноутбук и будет оставлять его дома еще больше, чем в 2023 году.

И все же! Вот я, сижу за своим ноутбуком в 8 вечера в праздничные выходные, и пишу эссе. После него я должен завершить еще 3 задачи, потому что хочу закончить год сильным и перенести этот импульс в 2025,

– иронично отметил Даулерио.

Ему снова удалось убежать от финишной прямой, чтобы бежать к следующей стартовой линии. "Это ужасный способ жить", – подытожил писатель. И снова пообещал себе изменить все – в 2025 году.