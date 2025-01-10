Речь идет о Дэвида Добрика, который отметил свое возвращение на Ютуб новым мотивационным видео. 24 Канал со ссылкой на People рассказывает подробнее.

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Дэвид Добрик начал Новый год, отмечая трансформационную веху

7 января 2025 года 28-летний блогер Дэвид Добрик загрузил свое первое видео на ютуб после того, как исчез почти 3 года назад – в марте 2022. Мужчина показал поклонникам свою фитнес-трансформацию и невероятные 6 кубиков пресса.

Добрик ушел из сети на фоне споров вокруг едва ли не смертельных травм бывшего участника Vlog Squad Джеффа Виттека после неудачного трюка. Сейчас же в своем новом посте в инстаграме, рядом с фото "до" и "после", Добрик написал:

Новый год, новый я, новый видеоблог. Я не могу быть более благодарным людям вокруг, которые подтолкнули меня в этом году быть лучшей версией себя.

Вместе с фото этот уроженец Словакии опубликовал и видео, в котором он показывает свое тело до физической трансформации. И, улыбаясь от уха до уха, – свое новое развитое тело.

Дэвид Добрик снял рубашку, чтобы показать свой суперпресс / Смотрите фото из инстаграма David Dobrik

Почему Добрик решил начать заниматься фитнесом? В видео на ютубе (которое содержит комментарии различных знаменитостей, таких как Джош Пек, Коринна Копф, Ноа Бек, Гарри Джоуси и других) мужчина объяснил, что его трансформация была частью пари с MrBeast.

Если бы он проиграл, ему пришлось бы купить 20 000 батончиков Feastable. Но он не проиграл – а MrBeast даже сам потратился, купил тренеру Добрика новый автомобиль.

"Новый год, новый я": Добрик обнародовал длинное видео о своем пути

Добрик также обратил внимание, что второй частью мотивации была необходимость "сделать некоторые изменения в своем здоровье".

Дэвид Добрик заверил, что в итоге снизил содержание жира в своем организме с 27,8% до 13,1%, а также набрал почти 5 килограммов мышц за время своего фитнес-путешествия.