Нужны только супернаблюдательность и внимание к деталям. Лучше, конечно, покупать кроссовки в официальных продавцов. Но если вы нашли выгодное предложение где-то в другом месте, есть несколько признаков, которые помогут выяснить, не поддельные ли они случайно.

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Эти 4 признака помогут отличить подделки Nike от настоящих

Коробка. Упаковка может предоставить подсказки. Начните с проверки на наличие любых отклонений, таких как цвет, качество печати и размещения логотипа. Аутентичные коробки для кроссовок Nike имеют точный размер логотипа, тиснение и общее качество. В поддельных кроссовках также часто отсутствует мешок для пыли или дополнительный комплект шнурков. Вы также можете проверить штрих-код на коробке, сверив его с официальным сайтом Nike.

Упаковка может предоставить подсказки. Начните с проверки на наличие любых отклонений, таких как цвет, качество печати и размещения логотипа. Аутентичные коробки для кроссовок Nike имеют точный размер логотипа, тиснение и общее качество. В поддельных кроссовках также часто отсутствует мешок для пыли или дополнительный комплект шнурков. Вы также можете проверить штрих-код на коробке, сверив его с официальным сайтом Nike. Обувь. Поддельщикам часто не удается точно повторить каждую деталь дизайна, что имеет решающее значение для выявления подделок. Обращайте внимание на расхождения в оттенках цветов, деталях на этикетках и на голограммах. Материалы подделок обычно выглядят и ощущаются дешевле, часто делая обувь легче или хрупче. Независимо от того, это кожа или замша, сетка или трикотаж, качество должно быть очевидным. Обратите особое внимание на текстуру и ощущение верха, поскольку поддельные кроссовки часто имеют дешевую, похожую на пластик поверхность.

Обратите внимание на эти несколько признаков, и вы сможете отличить подделки Nike от оригинала / Фото Runrepeat