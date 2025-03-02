О, да, они стали трендом, и мы привычно видим 3 или 4 пуговицы, пришитые на концах рукавов пиджаков. Но для чего на самом деле они сейчас нужны? 24 Канал пересказывает со ссылкой на GQ.

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Как Наполеон придумал новую функцию для пуговиц и для чего их до сих пор шьют на рукава пиджаков

На готовых костюмах, которые вы видите в магазинах, эти пуговицы даже не функциональны, то есть их нельзя расстегнуть и застегнуть. В этом месте они являются декором, а петли зрительно фальсифицируются строчкой. Но костюмы, сшитые на заказ, позволяют вам застегивать и расстегивать пуговицы на манжете пиджака.

Большинство пользователей благодаря этой детали показывают, что костюм, собственно, сшит специально для них – и они сознательно оставляют последнюю пуговицу на рукаве расстегнутой. За этим исключением, пуговицы на манжетах пиджака в наше время не нужны.

Но интересна история их возникновения – модными их сделал Наполеон Бонапарт, причем даже не имея такого умысла.

Наполеоновские пуговицы прошли длительную трансформацию к современному виду на пиджаках / Коллаж 24 Канала freepik и contemporary-art

Первоначальная идея была функциональной: эти пуговицы можно было расстегивать, чтобы закатывать рукава. А это было полезно для врачей и хирургов, которым нужна была быстрая свобода движений. Собственно, тогда их так и называли – "манжеты хирурга". Однако решение Наполеона включить их в армейскую форму не имеет ничего общего с хирургией.

Французскому императору приписывают много интересностей, среди которых, например, такая: по легенде, он воевал в красной рубашке, чтобы в случае попадания пули кровь не была заметна и солдаты не теряли воли к бою. Вот и относительно формы военных говорят, что Наполеон видоизменил ее по эстетическим соображениям.

Мол, в пылу боя солдаты имели плохую привычку вытирать сопли или пот о рукав своей куртки, а командующий не хотел, чтобы его бойцы портили безупречную форму. Вот поэтому и решил добавить пуговицы на манжеты курток – чтобы трение пуговиц мешало людям, когда они пытались тянуть руки к носу или к остальному лицу.

Таким образом, считалось, солдаты должны были избавиться от этой грубой привычки. Нам не известно, избавились они или нет, но сегодня, как бы там ни было, мы очутились с этим элементом в современной моде.