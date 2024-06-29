На этот раз в сеть Ивана Кнолл выложила соблазнительное фото, снятое на фоне Адриатического моря. Бывшая "Мисс Хорватия" позирует в розовом бикини, которое не на шутку взбудоражило пользователей сети.

Смотрите также Женщина с "самой большой грудью в Финляндии" похвасталась новыми имплантами в перевернутом бикини

Фанатка сборной Хорватии соблазняет

Кадр красавица сделала на пирсе. На фото, которое она выложила в сети, Ивана Кнолл позирует со спины, привлекая максимум внимания своим ягодицам и бедрам.

Ивана Кнолл снялась в бикини на отдыхе / Фото из инстаграма Кнолл

Открытка с Адриатического моря,

– подписала фотографию она.

Подписчики красавицы были максимально щедрыми на комментарии. Они буквально засыпали красавицу как лайками, так и комплиментами и теплыми словами. Вот лишь часть из них:

"Ох, какие изгибы";

"Что-то вкусненькое";

"Влюблен в тебя";

"Это просто ТОП";

"Давайте распространять любовь на Балканах и во всем мире";

"Жаркая женщина";

"Эффектное тело, красавица";

"Безупречная женщина";

"Я в восторге";

"Прекрасный образ";

"Ты радуешь глаз".

Стоит внимания А когда-то была физиотерапевтом: порноактриса рассказала, почему кардинально поменяла работу

Ивана Кнолл поражает своими пышными формами. Поэтому, если вы до сих пор не подписались на нее, то пора наконец это сделать. Гарантируем, ей еще есть чем вас порадовать.