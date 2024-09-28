Доктор Терри Симпсон, хирург из Калифорнии, делится 3 изменениями, которые стоит сделать мужчинам поколения Х для лучшего сна. Это, пишет NYP, инвестиция в хороший матрас, сытный ужин и оргазм перед сном.

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Как людям поколения Х лучше спать: 3 совета врача

Поколение X – выражение, которое употребляют для описания людей, родившихся после демографического взрыва, вызванного завершением Второй мировой войны. Границы четко не определены, это примерно 1963 – 1979 годы.

Люди поколения Х, вы уже старые. Знаете, что происходит, когда вы стареете? Становится труднее спать,

– говорит доктор Симпсон.

И советует первым шагом "приобрести настоящий матрас". А вторым шагом – ужинать перед сном. Время последнего приема пищи важно. Многие эксперты советуют съедать последний кусок за 2 – 4 часа до сна.

К слову, идеальная температура в комнате для сна, по рекомендации Фонда сна, это 18 – 19 градусов. Более высокая температура часто является "разрушителем быстрого сна" (стадии, связанной со сновидениями), пишет психолог Мишель Дреруп.

При этом достаточное количество белка и клетчатки является ключевым фактором, говорит Симпсон. Белок переваривается дольше, чем другие питательные вещества, поэтому он может помочь вам дольше чувствовать себя сытым.

Инвестиция в хороший матрас, сытный ужин и оргазм перед сном – 3 шага к улучшению сна / Фото freepik

И, наконец, третий шаг от Симпсона – завершите свой вечер на высокой ноте.

Оргазм на самом деле расслабляет вас, улучшает самочувствие и просто позволяет вам прекрасно выспаться,

– отмечает врач.

В опросе Healio, проведенном в 2023 году, 75% взрослых, страдающих от бессонницы, сообщили, что после ночных развлечений они стали лучше спать.

И помните, что сон очень важен. Если вы будете лучше спать, то будете лучше себя чувствовать, и будете лучше просыпаться,

– подытожил доктор Симпсон.

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