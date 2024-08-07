Но есть кое-что, что может испортить ваши джинсы, даже если вы потратили на них много денег или если это роскошный бренд. Поэтому нужно обращать внимание на детали и убедиться, что в них нет ничего, что сделает ваши джинсы устаревшими, неухоженными, небрежными и тому подобное.

Смотрите также Что можно и что нельзя делать во время нанесения одеколона

Чтобы джинсы не выглядели плохо, вот чего следует избегать

Всегда стоит выбирать классические, вневременные фасоны, которые являются наиболее привлекательными для большинства людей. К тому же – именно их вы сможете носить дольше всего. Но что бы вы не выбрали, есть несколько ключевых элементов, на которые стоит обратить внимание.

Неправильная посадка. Высота – это то, что определяет, сидят ли джинсы на талии, на бедрах. Посадка бывает высокая, средняя и низкая. Неправильная посадка может сделать вашу верхнюю часть тела непропорциональной, слишком короткой или слишком длинной, она может сделать вас слишком обнаженным, когда вы садитесь. Вы можете чувствовать себя некомфортно в этих джинсах, и из-за этого можете перестать их носить. Важно проанализировать, какая длина штанины лучше всего подходит вашему типу фигуры. И надо мерить джинсы, чтобы убедиться, что вам удобно двигаться.

Нужно обращать внимание на детали и убедиться, что в них нет ничего, что испортит ваши джинсы / Фото ASphotofamily@freepik

Неправильная длина. Есть разные варианты, начиная от укороченных до щиколотки и заканчивая полной длиной до самого пола. Важно, чтобы длина джинсов была пропорциональной вашему росту, иначе вы можете выглядеть так, будто на вас слишком короткие джинсы, и это не очень приятно, или слишком длинные, что может сделать ваш образ неопрятным. Джинсы обычно имеют размер по длине, но также есть возможность отнести их к портному, чтобы он укоротил их. Простая корректировка может помочь вам создавать более эффектные образы.

Размер, который вам не подходит. Номер на этикетке не имеет значения, главное, чтобы джинсы, которые вы покупаете, сидели на вас правильно и так, как вы этого хотите. Джинсы не должны быть слишком тесными и не должны спадать каждый раз, когда вы делаете шаг. Лучше всего примерять разные фасоны и размеры, чтобы вы могли найти то, что лучше всего сидит на вас. Слишком тесные джинсы могут порваться, когда вы сядете, а слишком мешковатые (кроме случая, когда вы намеренно выбираете оверсайз) могут придать вам неопрятный вид.

Слишком много декоративных элементов, вымытый цвет или порванные элементы также могут повлиять на внешний вид джинсов. Поэтому важно заботиться о них и носить правильно.