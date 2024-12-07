Такое поведение в конце концов вызывает отторжение со стороны других, что еще больше усиливает неуверенность нарциссов и замыкает круг. Как распознать нарцисса в человеке и почему важно это сделать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Наука различает 2 типа нарциссов. Первый – это уязвимые, высокоинтровертные, неуверенные в себе и социально замкнутые люди, склонные к защитным действиям. Второй – люди с преувеличенным представлением о своей важности, способностях или знаниях. Общее то, что все нарциссы чрезвычайно заинтересованы в себе.

В отношениях это создает проблемы, ведь нарцисс игнорирует потребности другого человека. Он любит говорить о себе и заботится только о собственных желаниях и потребностях, требуя любви и постоянного внимания. Встречаться с нарциссом может быть сложно, эмоционально изнурительно, и даже собственная самооценка такого человека может пострадать. Не говоря уже о том, что возникают сомнения в своей ценности в отношениях.

Если вы ищете здоровые отношения, свободные от токсичных установок, важно знать эти несколько характерных признаков нарциссического поведения, и распознавать их уже во время первых свиданий.

Как распознать нарцисса в отношениях или уже на первых свиданиях / Фото freepik