Есть 7 видов измены в отношениях: как их распознавать и различать
Источник:GQ
Неверность бывает не только сексуальной, есть разные ее виды, которые могут разрушить доверие и отношения. Стоит знать все эти виды, чтобы иметь возможность предотвратить их или найти путь к исцелению, если они случатся.
Каждый имеет свое какое-то понимание, что значит быть неверным – кто-то строгое, а кто-то умеренное. Это может зависеть от опыта, открытости в отношениях и тому подобного. Но есть вещи универсальные, которые точно можно считать неверностью.
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Речь идет и об очевидных поступках, которые легко идентифицировать, и о не таких очевидных или понятных, которые можно даже делать, думая, что они "не считаются" или что они не серьезные, не имеют значения. В каждом случае все следует внимательно проанализировать.
Какие существуют виды неверности
По данным Choosing Therapy, есть 7 разных типов измены, и не все они связаны с сексом или романтическими действиями с другим человеком вне отношений. Чтобы считаться изменой, эти действия должны идти вразрез с договоренностями пары. Вот перечень:
- Физическая измена. Это о физических, сексуальных отношениях с другим человеком или встречи с другими без ведома или согласия партнера на то, что такое допустимо.
- Эмоциональная измена. Это о построении близости с другим человеком, которой у вас нет или которая не работает с вашим партнером, или даже о преследовании интересов, которые вы не разделяете с вашим партнером. Это может быть самый болезненный тип неверности.
- Киберизмена. Этот тип измены является сложным, поскольку не происходит в реальном мире. Это о контакте с другим человеком через социальные сети, поддержание связи с бывшими, тайный обмен или потребление сексуального контента, или любое общение сексуального характера, например, секстинг, без ведома партнера.
- Объектная измена. Это когда партнер придает больший вес, значение, время и внимание вещам, которые не являются частью отношений. Например, когда все время посвящено работе, коллегам, хобби, о которых не делятся с партнером.
- Финансовая измена. Это связано с управлением деньгами, сокрытием расходов, наличием отдельного тайного счета или расходованием денег на кого-то другого без ведома партнера.
- Микроизмена. Этот термин касается действий, которые совершаются с осознанием того, что они огорчают партнера. Это могут быть такие вещи, как флирт, который переходит определенную черту, но без намерения выйти за пределы отношений.
- Комбинированная измена. Это когда несколько видов измены происходят одновременно, например, физическая, которая имеет финансовые или киберелементы.