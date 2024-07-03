Есть 7 видов измены в отношениях: как их распознавать и различать

Неверность бывает не только сексуальной, есть разные ее виды, которые могут разрушить доверие и отношения. Стоит знать все эти виды, чтобы иметь возможность предотвратить их или найти путь к исцелению, если они случатся.

Каждый имеет свое какое-то понимание, что значит быть неверным – кто-то строгое, а кто-то умеренное. Это может зависеть от опыта, открытости в отношениях и тому подобного. Но есть вещи универсальные, которые точно можно считать неверностью.

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Речь идет и об очевидных поступках, которые легко идентифицировать, и о не таких очевидных или понятных, которые можно даже делать, думая, что они "не считаются" или что они не серьезные, не имеют значения. В каждом случае все следует внимательно проанализировать.

Какие существуют виды неверности

По данным Choosing Therapy, есть 7 разных типов измены, и не все они связаны с сексом или романтическими действиями с другим человеком вне отношений. Чтобы считаться изменой, эти действия должны идти вразрез с договоренностями пары. Вот перечень:

Физическая измена. Это о физических, сексуальных отношениях с другим человеком или встречи с другими без ведома или согласия партнера на то, что такое допустимо.

Это о физических, сексуальных отношениях с другим человеком или встречи с другими без ведома или согласия партнера на то, что такое допустимо. Эмоциональная измена. Это о построении близости с другим человеком, которой у вас нет или которая не работает с вашим партнером, или даже о преследовании интересов, которые вы не разделяете с вашим партнером. Это может быть самый болезненный тип неверности.

Есть 7 видов измены, и о каждом надо знать, чтобы уметь противостоять угрозам, которые они создают / Фото wayhomestudio@freepik