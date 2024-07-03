Є 7 видів зради у стосунках: як їх розпізнавати та розрізняти

Невірність буває не лише сексуальною, є різні її види, які можуть зруйнувати довіру та стосунки. Варто знати всі ці види, щоб мати можливість запобігти їм або знайти шлях до зцілення, якщо вони трапляться.

Кожен має своє якесь розуміння, що означає бути невірним – хтось суворе, а хтось помірковане. Це може залежати від досвіду, відкритості у стосунках тощо. Але є речі універсальні, які точно можна вважати невірністю.

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Мовиться і про очевидні вчинки, які легко ідентифікувати, і про не такі очевидні чи зрозумілі, які можна навіть робити, думаючи, що вони "не рахуються" або що вони не серйозні, не мають значення. У кожному випадку все слід уважно проаналізувати.

Які існують види невірності

За даними Choosing Therapy, є 7 різних типів зради, і не всі вони пов'язані з сексом або романтичними діями з іншою людиною поза межами стосунків. Щоб вважатися зрадою, ці дії повинні йти врозріз з домовленостями пари. Ось перелік:

Фізична зрада. Це про фізичні, сексуальні стосунки з іншою людиною або зустрічі з іншими без відома чи згоди партнера на те, що таке допустимо.

Це про фізичні, сексуальні стосунки з іншою людиною або зустрічі з іншими без відома чи згоди партнера на те, що таке допустимо. Емоційна зрада. Це про побудову близькості з іншою людиною, якої у вас немає або яка не працює з вашим партнером, або навіть про переслідування інтересів, які ви не поділяєте з вашим партнером. Це може бути найболючіший тип невірності.

Є 7 видів зради, і про кожен треба знати, щоб вміти протистояти загрозам, які вони створюють / Фото wayhomestudio@freepik