Едва что-то прикрывало: Яслен Клементе шокировала сеть экстремально крошечным бикини
Источник:инстаграм Яслен Клементе
То, что Яслен Клементе обожает эпатировать сеть, мы уже поняли. Но мы не были готовы, что она пойдет настолько далеко. А она взяла и пошла!
На этот раз 27-летняя фитнес-инфлюенсерка из США выложила серию соблазнительных кадров. На них, как вы уже поняли, она позирует в экстремально крошечном бикини.
Стоит внимания "Совершенство в бикини": жаркое видео фитнес-модели повысило градус в сети
Фотографии взбудоражили сеть
Яслен Клементе поделилась со своими подписчиками несколькими фотографиями. На них красавица позирует на кресле. А одета она в черное чрезвычайно крошечное бикини. Оно дополненное декоративными жемчужинами, что делает этот элемент гардероба более похожим на украшение.
Яслен Клементе снялась в крошечном бикини / Фото из инстаграма Клементе
Как бы там ни было, кадры Яслен Клементе не на шутку взбудоражили пользователей сети. Ее подписчики были максимально щедрыми на комплименты и комментарии. Традиционно оставляем часть из них здесь:
- "Ради Бога, продолжайте так сидеть";
- "Красивая сексуальная принцесса";
- "Какое зрелище";
- "Восхищен тобой";
- "Какая же ты очаровательная".
Смотрите также Модель, которая переспала с сотнями девственников, предлагает поездку на Ибицу: что просит взамен
Яслен Клементе – одна из тех красавиц, которые однозначно стоят вашего внимания. Она чуть ли не ежедневно публикует горячие фото и видео, которые продолжают будоражить сеть. Если вы не подписались на нее до сих пор, то сделайте это немедленно, чтобы не пропустить свежую порцию горяченького.