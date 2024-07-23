На этот раз на ее странице в инстаграме появился горячий ролик. На нем словацкая фитнес-модель позирует в крошечном голубом бикини. Глаз не оторвать!

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Крошечное бикини подчеркивает фигуру

Люсия позирует в чрезвычайно крошечном бикини голубого цвета. Ткань по текстуре напоминает вязаное изделие, но это не совсем так. И хотя купальник привлекает достаточно внимания, максимум – за роскошными изгибами красавицы. Фитнес-модель хорошо знает, что нравится ее подписчикам, и дает им это.

Люсия Яворчекова похвасталась шикарной фигурой: смотрите видео

Поклонники фитнес-модели были максимально щедрыми. Они оставили более 15 тысяч лайков, а также целый ряд комментариев. Традиционно оставим часть из них здесь:

"Просто безупречная";

"Вау!";

"Совершенство красоты и тела в бикини... ты настоящая мечта, Люсия. Итальянские поцелуи!";

"Ох, какая сексуальная";

"Ты выглядишь фантастически в этом цвете";

"Более чем горячая. Более чем удивительно";

"Моя муза".

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Люсия Яворчекова – фантастическая красавица. И мы призываем подписаться на нее, чтобы не пропустить очередную порцию горячего от нее. Гарантируем, вам придется по душе ее контент.