Не стала исключением американская фитнес-инфлюенсерка Яслен Клементе, которая выложила горячее видео в свой инстаграм. Она еще и решила добавить еще немного огонька этому образу.

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Яслен примерила образ сексуального Джокера

Вопрос: Жил бы ты ради меня?

– написала Яслен в описании к сообщению.

Яслен Клементе в образе сексуального Джокера: смотрите видео

Если бы что, то именно этот вопрос задал Джокер Харли Квинн. Собственно, наша героиня выбрала именно образ Джокера, чтобы не на шутку взбудоражить пользователей сети. Вашему вниманию несколько комментариев, которые оставили ее подписчики под заметкой:

"Я поражен твоим образом";

"Это просто пожар";

"Какая же ты красивая";

"У тебя потрясающий образ";

"Обожаю тебя";

"Схожу с ума от тебя".

Яслен Клементе примерила образ горячего Джокера / Фото из инстаграма Клементе

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Яслен Клементе – одна из тех красавиц, за которыми очень и очень приятно следить в инстаграме. Если вы до сих пор этого не сделали, то можете наверстать упущенное. Уверяем, что впереди еще немало горячих фото и видео, которые американская фитнес-инфлюенсерка будет выкладывать в сеть.