Яслен Клементе станцевала на камеру в дерзком образе: подписчики безумствуют

Давненько мы не заглядывали к Яслен Клементе в инстаграм, и зря. Американская фитнес-инфлюенсерка не теряла зря времени. Она выложила чрезвычайно горячее сообщение.

В своем инстаграме она опубликовала как фото и видео, передает Gentelman 24. На них она позирует в кроп-топе, а также чрезвычайно крошечных трусиках. И это не на шутку взбудоражило пользователей сети.

Стоит внимания "Их это возбуждает": звезда OnlyFans откровенно рассказала о том, за что ей платят мужчины

Какими фото и видео Клементе взбудоражила сеть

Возьми меня в Техас,

– написала она в своей заметке.

Собственно, на фото и видео, которые она выложила в сеть, Яслен Клементе позирует в кроп-топе с надписью TEXAS. Дополняют его, как мы уже говорили, экстремально крошечные трусики. И этот дерзкий образ девушки не смогли обойти вниманием пользователи сети.



Яслен Клементе примерила провокационный образ / Фото из инстаграма Клементе



Яслен Клементе примерила провокационный образ / Фото из инстаграма Клементе



Яслен Клементе примерила провокационный образ / Фото из инстаграма Клементе

Яслен Клементе порадовала своих подписчиков: смотрите видео

Подписчики американской фитнес-инфлюенсерки буквально засыпали ее комментариями. Они были максимально щедрыми на комплименты. Вот лишь часть из них:

"Вау";

"У тебя потрясающий внешний вид";

"Ты одна из самых красивых и самых жарких девушек";

"Какая же ты очаровательная";

"У тебя роскошное тело";

"Да, сексуальная женщина".

Провокационный образ примерила Яслен Клементе: смотрите видео

Смотрите также Британка покрыла почти все тело татуировками: ее горячие фото могут свести с ума

Нам тоже не на шутку пришлась по душе свежая публикация Яслен Клементе. Если вы до сих пор не подписались на американскую фитнес-модель, то айда делать это немедленно.