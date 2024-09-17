Яслен Клементе станцевала на камеру в дерзком образе: подписчики безумствуют
Источник:инстаграм Яслен Клементе
Давненько мы не заглядывали к Яслен Клементе в инстаграм, и зря. Американская фитнес-инфлюенсерка не теряла зря времени. Она выложила чрезвычайно горячее сообщение.
В своем инстаграме она опубликовала как фото и видео, передает Gentelman 24. На них она позирует в кроп-топе, а также чрезвычайно крошечных трусиках. И это не на шутку взбудоражило пользователей сети.
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Какими фото и видео Клементе взбудоражила сеть
Возьми меня в Техас,
– написала она в своей заметке.
Собственно, на фото и видео, которые она выложила в сеть, Яслен Клементе позирует в кроп-топе с надписью TEXAS. Дополняют его, как мы уже говорили, экстремально крошечные трусики. И этот дерзкий образ девушки не смогли обойти вниманием пользователи сети.
Яслен Клементе примерила провокационный образ / Фото из инстаграма Клементе
Яслен Клементе примерила провокационный образ / Фото из инстаграма Клементе
Яслен Клементе примерила провокационный образ / Фото из инстаграма Клементе
Яслен Клементе порадовала своих подписчиков: смотрите видео
Подписчики американской фитнес-инфлюенсерки буквально засыпали ее комментариями. Они были максимально щедрыми на комплименты. Вот лишь часть из них:
- "Вау";
- "У тебя потрясающий внешний вид";
- "Ты одна из самых красивых и самых жарких девушек";
- "Какая же ты очаровательная";
- "У тебя роскошное тело";
- "Да, сексуальная женщина".
Провокационный образ примерила Яслен Клементе: смотрите видео
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Нам тоже не на шутку пришлась по душе свежая публикация Яслен Клементе. Если вы до сих пор не подписались на американскую фитнес-модель, то айда делать это немедленно.