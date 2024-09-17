У своєму інстаграмі вона опублікувала як фото та відео, передає Gentelman 24. На них вона позує у кроп-топі, а також надзвичайно крихітних трусиках. І це не на жарт розбурхало користувачів мережі.
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Якими фото та відео Клементе розбурхала мережу
Візьми мене до Техасу,
– написала вона у своєму дописі.
Власне, на фото та відео, які вона виклала у мережу, Яслен Клементе позує у кроп-топі з написом TEXAS. Доповнюють його, як ми вже говорили, екстремально крихітні трусики. І цей зухвалий образ дівчини не змогли оминути увагою користувачі мережі.
Яслен Клементе приміряла провокативний образ / Фото з інстаграму Клементе
Яслен Клементе приміряла провокативний образ / Фото з інстаграму Клементе
Яслен Клементе приміряла провокативний образ / Фото з інстаграму Клементе
Яслен Клементе потішила своїх підписників: дивіться відео
Підписники американської фітнес-інфлюєнсерки буквально засипали її коментарями. Вони були максимально щедрими на компліменти. Ось лише частина з них:
- "Вау";
- "У тебе приголомшливий зовнішній вигляд";
- "Ти одна з найкрасивіших і найспекотніших дівчат";
- "Яка ж ти чарівна";
- "У тебе розкішне тіло";
- "Так, сексуальна жінка".
Провокативний образ приміряла Яслен Клементе: дивіться відео
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Нам теж не на жарт припала до душі свіжа публікація Яслен Клементе. Якщо ви досі не підписались на американську фітнес-модель, то гайда робити це негайно.