Действительно ли кофе поможет вам протрезветь после насыщенной вечеринки

Поп-культура заставляет нас верить, что чашечка кофе может унять вызванный алкоголем антикайф. Однако факт это или выдумка?

Если коротко, то не совсем, говорит доктор Джеймс Роуч из Кливлендской клиники. Подробнее объясняет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Помогает ли кофеин от похмелья

Кофе делают из кофейных зерен, а не из волшебных бобов, напоминает Роуч. И главная проблема в том, что и алкоголь, и кофе являются обезвоживающими и мочегонными, то есть с ними организм теряет больше жидкости.

Действительно, если выпить кофе после чрезмерного употребления алкоголя, вы станете бодрыми – по крайней мере на короткое время. Но разное количество потребленного кофе может влиять на организм по-разному.

По данным Гарвардской школы общественного здоровья, низкие и умеренные дозы кофе (50 – 300 миллиграммов) могут вызвать повышенную бдительность, энергию и способность к концентрации.

А высокие дозы могут иметь негативные последствия, такие как тревожность, беспокойство, бессонница и учащенное сердцебиение. И это без алкоголя в вашем организме.

Когда вы уже немного выпили, чашка кофе может повлиять на вас так: первые полтора часа после употребления кофеина, когда концентрация алкоголя в крови высокая, вы станете более бдительным. Вы почувствуете внезапный прилив энергии (который как раз многие ошибочно воспринимают как отрезвление) – но ненадолго.

Помогает ли кофе протрезветь? / Фото freepik

Кофеин является стимулятором, поэтому он в определенной степени улучшит вашу работоспособность, но он не отменяет действие алкоголя. Кофе не поможет восстановить водный баланс в вашем организме, а именно это крайне необходимо для борьбы с похмельем.

И все же он может в определенной степени улучшить ваше состояние. Например, кофе может облегчить головную боль, поскольку кофеин обладает сосудосуживающими свойствами. Также может несколько компенсировать падение уровня серотонина и дофамина.

Например, кофе может облегчить головную боль, поскольку кофеин обладает сосудосуживающими свойствами. Также может несколько компенсировать падение уровня серотонина и дофамина. Однако, и это важно еще раз подчеркнуть, кофе может ухудшить похмелье, увеличивая уровень обезвоживания организма, а еще и вызывая раздражение в желудке из-за своей кислотности. Плюс ускорение сердцебиения, что приводит к тревожности.

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