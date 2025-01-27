Отличная тренировка для тех, кто сидит целый день

Любая тренировка полезна, если вы проводите целый день сидя. Да и вообще, движение является единственным способом противодействовать негативным последствиям длительного пребывания в одной позе.

Это не значит, что просто прогулка или поднятие тяжестей устранит все проблемы – физические упражнения надо делать привычкой. Об одном из таких рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

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Благодаря этому упражнению после рабочего дня вы сможете восстановиться

Персональные тренеры с Tailoredfitpt, которые специализируются на мобильности, рекомендуют серию упражнений, направленных на работу над 3 основными зонами, страдающих от сидячего образа жизни. Это скованные плечи, бедра и спина.

Регулярные тренировки могут помочь вам восстановить гибкость и подвижность, а лучше всего выполнять конкретные упражнения, которые действительно помогают достичь результата. Выполнять их после рабочего дня было бы отличным решением.

Тренировки мобильности, созданы фитнес-профессионалами, подходят для всех, и настолько, что вам не понадобится никакого оборудования. Ну, в одном из упражнений используют швабру, но мы уверены, что такое устройство у вас дома есть.

После рабочего дня добавляйте этот комплекс в свою рутину: смотрите видео tailoredfitpt

В итоге вы заметите, как ваши мышцы расслабляются, как вы приобретаете гибкость и как исчезают привычные боли. Все, что вам нужно – это несколько минут и несколько домашних вещей.

Вот тренировка для тех, кто целый день проводит сидя (каждое упражнение предусматривает 12 повторений):