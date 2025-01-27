Чудове тренування для тих, хто сидить цілий день

Будь-яке тренування корисне, якщо ви проводите цілий день сидячи. Ба взагалі, рух є єдиним способом протидіяти негативним наслідкам тривалого перебування в одній позі.

Це не означає, що просто прогулянка або підняття важких предметів усуне всі проблеми – фізичні вправи треба робити звичкою. Про одну з таких розповідає 24 Канал завдяки GQ.

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Завдяки цій вправі після робочого дня ви зможете відновитися

Персональні тренери з Tailoredfitpt, які спеціалізуються на мобільності, рекомендують серію вправ, спрямованих на роботу над 3 основними зонами, що страждають від сидячого способу життя. Це скуті плечі, стегна і спина.

Регулярні тренування можуть допомогти вам відновити гнучкість і рухливість, а найкраще виконувати конкретні вправи, які дійсно допомагають досягти результату. Виконувати їх після робочого дня було б чудовим рішенням.

Тренування мобільності, створені фітнес-професіоналами, підходять для всіх, та аж настільки, що вам не знадобиться жодного обладнання. Ну, в одній з вправ використовують швабру, але ми певні, що такий пристрій у вас вдома є.

Після робочого дня додавайте цей комплекс до своєї рутини: дивіться відео tailoredfitpt

У підсумку ви помітите, як ваші м'язи розслабляються, як ви набуваєте гнучкості і як зникають звичні болі. Все, що вам потрібно – це кілька хвилин і кілька домашніх речей.

Ось тренування для тих, хто цілий день проводить сидячи (кожна вправа передбачає 12 повторень):