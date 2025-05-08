Парень принципиально не сидел 5 дней: какие последствия имел этот неординарный эксперимент

Наука советует стоять по крайней мере 2 – 4 часа в течение рабочего дня, чтобы не навредить себе длительным сидением. Но один блогер с ником Pigmie пошел дальше – и решил стоять целых 5 дней подряд.

Конечно, он делал исключения для сна – ровно на 8 часов лежания, но сидению сказал твердое "нит". Это Лукас Болл (Lucas Ball), и 24 Канал благодаря New York Post расскажет, во что все вылилось.

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Вот что произошло с телом мужчины, который заставил себя не сидеть 5 дней

Лукас Болл решил все свое сознательное время находиться в вертикальном положении. То есть даже в туалете он сидел на корточках над унитазом, а в машине не касался ягодицами сиденья. На эксперимент он отвел себе неделю.

Целью мужчина ставил привлечь внимание к проблеме длительного сидения и отсутствия физической активности, которые могут привести к многочисленным проблемам.

Примечательно, что с задачей он мог справиться самостоятельно и без дорогостоящего оборудования. В конце концов, Болл даже обнаружил, что более продуктивно работает стоя.

А вне рабочего дня он старался постоянно двигаться, чтобы не обращать внимание на усталость, которая закрадывалась в ноги и ступни. Также он смотрел телевизор и ужинал стоя.

По большей части он ходил пешком, а когда ездил в машине, то только на заднем сиденье и не прикасаясь к нему.

Лукас Болл провел над собой эксперимент – отказался от сидения на 5 дней: смотрите видео pigmie

Казалось, все идет прекрасно, но на третий день всё изменилось.

Это действительно ударило по моим голеням и стопам. Я чувствовал сильную боль и усталость, и мне казалось, что моя осанка, когда я стою, начинает расшатываться,

– рассказал Болл.

И еще он почему-то был очень голоден – возможно, из-за сжигания лишних калорий. И поэтому постоянно ел в течение всего дня.

Ухудшился и сон, потому что его ноги чувствовали себя очень неудобно. Он часами крутился, пытаясь их размять.

На пятый день Болл прервал испытание.

Что касается его тела, он заметил, что верхняя часть спины округлилась, а ягодицы выпятились. У него болели бедра и колени, и он набрал несколько килограммов.

Но его пищеварение стало лучше, и он оценил, что стал на 30% продуктивнее на работе.