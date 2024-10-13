Эта барышня за год переспала с 480 людьми: кандидаты делают одну вещь, чтобы попасть в ее спальню

Автор контента, которую называют "самой сексуальной женщиной Австралии", имеет целью переспать с 600 людьми до конца 2024 года. Но она не впускает в свою спальню кого-нибудь.

Энни Найт впервые попала на страницы газет в прошлом году. Произошло это после того, как она заявила, что хочет переспать с 300 людьми в 2023 году, пишет The New York Post.

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Что она заставляет делать мужчин

Достигнув этой цели, любвеобильная австралийка подняла ставки в 2024 году, поставив себе цель переспать с 600 людьми до 31 декабря. Но новая амбициозная цифра не привела к снижению ее стандартов.

Я очень разборчива, – настаивала 26-летняя исполнительница OnlyFans в новом интервью. – У меня есть система заявок!

Найт говорит, что в этом году она уже занималась сексом с 480 людьми, а это значит, что до Нового года у нее осталось еще 120 любовников, с которыми она может переспать до Нового года.

Найт планирует до конца года переспать с 600 людьми / Фото из инстаграма Найт

Найт, которая спит как с мужчинами, так и с женщинами, просит потенциальных любовников заполнить онлайн-анкету.

Сначала они отвечают на простые вопросы, такие как имя, возраст, рост и место жительства, – объясняет она. – Затем я спрашиваю, готовы ли они пройти тест на ИППП, а также обо всем, что, по их мнению, я должна знать.

Бумажная волокита не является сдерживающим фактором для бойких парней, и Найт говорит, что ее засыпали заявлениями от возбужденных мужчин.

Она не сообщила, требует ли она от женщин также заполнять документы.

"Я получила более 2 000 заявок за 24 часа", – заявила красавица, отметив, что огромный интерес побудил ее сделать паузу в работе с петициями.

Девушка тщательно прорабатывает заявки кандидатов / Фото из инстаграма Найт

Я пытаюсь разобраться с ними и дать им возможность, прежде чем снова открывать прием заявок,

– заявила она.

Но, несмотря на давление времени, белокурая красавица никуда не спешит. На самом деле, она просит своих друзей по постели притормозить, когда дело доходит до физического контакта.

"Я всегда прошу их притормозить, – объясняет Найт о своих чрезмерно возбужденных, а иногда, кажется, и совсем несмышленых сексуальных партнеров. – Так гораздо лучше для нас обоих".

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По ее словам, это создает ожидания. Вместе с тем, рассказывает Найт, она не может сосчитать, сколько раз учила мужчин, где же расположен клитор или как достичь той самой точки G.