41-летняя Луиза Гловер была коронована "Моделью года" Playboy в 2006 году. Некоторое время она жила без арендной платы в роскошном поместье Хью Хефнера в Лос-Анджелесе, пишет The Sun.

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Как она из модели Playboy стала бездомной

Но судьба британской красавицы изменилась в 2010 году, когда у нее произошла остановка сердца после операции по имплантации груди, и она провела пять недель в больнице.

Сейчас Гловер живет в палатке стоимостью 80 долларов на ферме в сельском районе Рединга, Англия, и опасается за свое будущее, поскольку быстро приближаются холода.



Луиза Гловер теперь живет в палатке / Фото MEGA

"У меня нет семьи, на которую можно положиться", – сказала экс-модель, которая воспитывалась в приемных семьях, в новом эмоциональном интервью.

Она старается не падать духом и получить максимум от своей ситуации, но это сложно. Девушке необходимо как можно быстрее вырваться из этой передряги. Все должно измениться до того, как наступит зима, отмечает Гловер.

Бывшая звезда Playboy отметила, что впервые начала работать моделью в возрасте 20 лет и быстро привлекла к себе международное внимание.

Ее окрестили "британской Кармен Электро" и перевезли в Соединенные Штаты, где она позировала для Playboy.

Это было лучшее время, будто другой мир, – вспоминала красавица. – Тогда я даже не задумывалась об этом, но я тусовалась с самыми большими именами мира.

Она посещала вечеринки с такими звездами, как Леонард Ди Каприо, Мэтью Перри и Пэрис Хилтон. Вскоре Гловер поселилась в особняке Playboy Хефнера стоимостью 100 миллионов долларов, куда регулярно наведывались и другие звезды первой величины.

"Мы устраивали дикие вечеринки, – вспоминала она. – Однажды я разрисовала свое тело, и мы все танцевали вокруг Снуп Дога, когда он выступал на сцене в доме".



Гловер с теплотой вспоминает Хефнера / Фото из инстаграма Гловер

Гловер рассказала The Sun, что Хефнер всегда относился к ней доброжелательно и что она наслаждалась своими днями в печально известном особняке, сказав: "Я любила всех остальных моделей Playboy, мы были как семья. Мне очень нравился Хью, он был настоящим джентльменом".

Оправившись от сердечного приступа в 2010 году, Гловер решила сосредоточиться на персональных тренировках.

"Это стало для меня тревожным звонком", – говорит она о своем пятинедельном пребывании в больнице.

После операции по имплантации она подхватила сепсис, что повлекло остановку сердца.

Я начала тренироваться и занялась фитнесом и моделированием образа жизни, – рассказала Гловер. – У меня были соглашения с большинством крупных брендов. Nike спонсировал меня, и я почувствовала, что снова на подъеме.

Но после того, как ее работа по персональным тренировкам прекратилась на фоне кризиса стоимости жизни в Великобритании, модель обнаружила, что едва сводит концы с концами.



Гловер снималась для Playboy / Фото из инстаграма Гловер

"Теперь, когда я старше, мне трудно, модельной работы больше нет, – объяснила она. – Я бы с удовольствием выступала, и я все еще снимаюсь в рекламе, но я отказываюсь делать что-либо порнографическое".

Гловер говорит, что у нее "слишком большое самоуважение", чтобы работать стриптизершей или основать порножурнал на OnlyFans.

Вместо этого блондинка пытается набрать новых клиентов для персональных тренировок и пытается построить бизнес по выгулу собак.

Кроме палатки, у Гловер есть небольшая плита для приготовления пищи, две грелки, чтобы согреться, и непоколебимое чувство оптимизма, несмотря на трудности.

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Она отметила, что в определенном смысле чувствует себя спокойнее. Так, днях она наблюдала за звездами, которые падают, завернувшись в свой спальный мешок. Таким образом Гловер пытается находить плюсы в ситуации, в которую она попала.