Ця панянка за рік переспала з 480 людьми: кандидати роблять одну річ, щоб потрапити у її спальню

Авторка контенту, яку називають "найсексуальнішою жінкою Австралії", має на меті переспати з 600 людьми до кінця 2024 року. Але вона не впускає до своєї спальні будь-кого.

Енні Найт вперше потрапила на шпальти газет минулого року. Сталося це після того, як вона заявила, що хоче переспати з 300 людьми у 2023 році, пише The New York Post.

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Що вона змушує робити чоловіків

Досягнувши цієї мети, велелюбна австралійка підняла ставки у 2024 році, поставивши собі за мету переспати з 600 людьми до 31 грудня. Але нова амбітна цифра не призвела до зниження її стандартів.

Я дуже перебірлива, – наполягала 26-річна виконавиця OnlyFans у новому інтерв'ю. – У мене є система заявок!

Найт каже, що в цьому році вона вже займалася сексом з 480 людьми, а це означає, що до Нового року у неї залишилося ще 120 коханців, з якими вона може переспати до Нового року.

Найт планує до кінця року переспати з 600 людьми / Фото з інстаграму Найт

Найт, яка спить як з чоловіками, так і з жінками, просить потенційних коханців заповнити онлайн-анкету.

Спочатку вони відповідають на прості запитання, такі як ім'я, вік, зріст і місце проживання, – пояснює вона. – Потім я запитую, чи готові вони пройти тест на ІПСШ, а також про все, що, на їхню думку, я повинна знати.

Паперова тяганина не є стримуючим фактором для жвавих хлопців, і Найт каже, що її засипали заявами від збуджених чоловіків.

Вона не повідомила, чи вимагає вона від жінок також заповнювати документи.

"Я отримала понад 2 000 заявок за 24 години", – заявила красуня, зазначивши, що величезний інтерес спонукав її зробити паузу в роботі з петиціями.

Дівчина ретельно опрацьовує заявки кандидатів / Фото з інстаграму Найт

Я намагаюся розібратися з ними і дати їм можливість, перш ніж знову відкривати прийом заявок,

– заявила вона.

Але, попри тиск часу, білява красуня нікуди не поспішає. Насправді, вона просить своїх друзів по ліжку пригальмувати, коли справа доходить до фізичного контакту.

"Я завжди прошу їх пригальмувати, – пояснює Найт про своїх надмірно збуджених, а іноді, здається, і зовсім нетямущих сексуальних партнерів. – Так набагато краще для нас обох".

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За її словами, це створює очікування. Разом з тим, розповідає Найт, вона не може полічити, скільки разів вчила чоловіків, де ж розташований клітор або як досягнути тієї самої точки G.