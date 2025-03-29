Эксперт по подержанным авто назвал две модели, на которые не стоит тратить ни копейки

Популярная автомобильная личность призвала покупателей подержанных автомобилей избегать двух моделей. Они, по его словам, удивительно ненадежны, несмотря на то, что являются популярным выбором среди многих водителей.

В недавнем видео Грант с YouTube-канала Scottish Car Clan предложил автомобилистам дважды подумать, прежде чем купить одно из этих двух авто, пишет 24 Канал.

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Какие подержанные авто не стоит покупать

Прежде всего он рекомендует обходить стороной Honda Civic 2017 года выпуска с 1,0-литровым двигателем.

Это разбивает мое сердце как фаната Honda, но избегайте 1,0-литрового трехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, который вы можете найти в Civic с 2017 года,

– подчеркнул он.

Большая проблема этого двигателя заключается в том, что он использует мокрый ремень, поэтому он такой же, как Stellantis 1.2 PureTech и 1,0-литровый EcoBoost Ford. Как отмечает эксперт, очень обидно, что Honda решила установить один из этих двигателей.

Несмотря на то, что 1,0-литровый Honda Civic больше ассоциируется с продукцией Ford и Stellantis (включая Peugeot и Vauxhall), он имеет противоречивую конструкцию двигателя с мокрым ремнем, в котором резиновый ремень ГРМ расположен в поддоне.

Хотя такие двигатели, как правило, более эффективны и занимают меньше места, некоторые владельцы обнаружили, что постоянный контакт ремня с горячим маслом приводит к тому, что частицы резины отслаиваются и забивают приемники, не давая маслу смазывать двигатель.

В результате, покупателям подержанных автомобилей, которых соблазняет футуристический дизайн Civic и хорошее качество сборки, рекомендуется выбирать примеры с большим 1,5-литровым силовым агрегатом, который, как правило, использует более долговечную цепь.

Honda Civic 2017 года – не лучшее решение для покупки / Скриншот из видео

Это популярное авто следует обходить стороной

Позже в видео Грант также порекомендовал водителям быть осторожными с подержанными Ford Kuga 2012 – 2016 годов выпуска с автоматической коробкой передач, из-за неисправности которой они могут застрять на дороге.

Это один из самых распространенных автомобилей на наших дорогах – Ford Kuga второго поколения. Представленный в 2012 году, они выпускали его до 2020 года, и некоторые из них могут быть очень проблемными,

– заметил эксперт.

По его словам, эти авто имели раннюю версию автоматической коробки передач PowerShift, и она была действительно ужасной. Она имела пластиковые фиксаторы, которые уставали внутри коробки передач и отламывались, оставляя автомобиль без движения.

Хотя многим покупателям подержанных автомобилей нравится Ford Kuga благодаря ее комфортной езде и широкому выбору бензиновых и дизельных силовых агрегатов, Грант предупреждает, что они могут пожалеть о своем решении, если выберут ранний образец с автоматической коробкой передач PowerShift.

Это связано с тем, что в трансмиссии используются пластиковые фиксаторы, которые со временем могут стать хрупкими и сломаться, в результате чего водители не смогут выбрать передачу.

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Со всем тем, Ford исправил эту проблему с фейслифтинговой моделью, представленной в 2016 году, которая также получила обновленный дизайн и более совершенную информационно-развлекательную систему.