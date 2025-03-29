Експерт зі вживаних авто назвав дві моделі, на які не варто тратити жодної копійки

Популярна автомобільна особистість закликала покупців вживаних автомобілів уникати двох моделей. Вони, за його словами, – напрочуд ненадійні, попри те, що є популярним вибором серед багатьох водіїв.

У нещодавньому відео Грант з YouTube-каналу Scottish Car Clan запропонував автомобілістам двічі подумати, перш ніж купити одне з цих двох авто, пише 24 Канал.

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Які вживані авто не варто купляти

Передовсім він рекомендує оминати стороною Honda Civic 2017 року випуску з 1,0-літровим двигуном.

Це розбиває моє серце як фаната Honda, але уникайте 1,0-літрового трициліндрового двигуна з турбонаддувом, який ви можете знайти в Civic з 2017 року,

– наголосив він.

Велика проблема цього двигуна полягає в тому, що він використовує мокрий ремінь, тому він такий самий, як Stellantis 1.2 PureTech та 1,0-літровий EcoBoost Ford. Як наголошує експерт, дуже прикро, що Honda вирішила встановити один з цих двигунів.

Попри те, що 1,0-літровий Honda Civic більше асоціюється з продукцією Ford і Stellantis (включаючи Peugeot і Vauxhall), він має суперечливу конструкцію двигуна з мокрим ременем, в якому гумовий ремінь ГРМ розташований в піддоні.

Хоча такі двигуни, як правило, більш ефективні і займають менше місця, деякі власники виявили, що постійний контакт ременя з гарячою оливою призводить до того, що частинки гуми відшаровуються і забивають приймачі, не даючи оливі змащувати двигун.

У результаті, покупцям вживаних автомобілів, яких спокушає футуристичний дизайн Civic і хороша якість збірки, рекомендується обирати приклади з більшим 1,5-літровим силовим агрегатом, який, як правило, використовує більш довговічний ланцюг.

Honda Civic 2017 року – не найкраще рішення для покупки / Скриншот з відео

Це популярне авто слід обходити стороною

Пізніше у відео Грант також порекомендував водіям бути обережними з вживаними Ford Kuga 2012 – 2016 років випуску з автоматичною коробкою передач, через несправність якої вони можуть застрягти на дорозі.

Це один з найпоширеніших автомобілів на наших дорогах – Ford Kuga другого покоління. Представлений у 2012 році, вони випускали його до 2020 року, і деякі з них можуть бути дуже проблемними,

– зауважив експерт.

За його словами, ці авто мали ранню версію автоматичної коробки передач PowerShift, і вона була справді жахливою. Вона мала пластикові фіксатори, які втомлювалися всередині коробки передач і відламувалися, залишаючи автомобіль без руху.

Хоча багатьом покупцям вживаних автомобілів подобається Ford Kuga завдяки її комфортній їзді та широкому вибору бензинових і дизельних силових агрегатів, Грант попереджає, що вони можуть пошкодувати про своє рішення, якщо оберуть ранній зразок з автоматичною коробкою передач PowerShift.

Це пов'язано з тим, що в трансмісії використовуються пластикові фіксатори, які з часом можуть стати крихкими і зламатися, в результаті чого водії не зможуть вибрати передачу.

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З усім тим, Ford виправив цю проблему з фейсліфтінговою моделлю, представленою у 2016 році, яка також отримала оновлений дизайн та більш досконалу інформаційно-розважальну систему.