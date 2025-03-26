Эксперт по автомобилям посоветовал придерживаться способа экономии, который позволит сократить потребление топлива на четверть. 24 Канал благодаря Express расскажет подробнее.

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Экономию топлива в дальних поездках можно усилить благодаря очень простому решению

Чтобы сэкономить топливо, автоэксперт Габриэль Хемблетон призвал водителей избегать езды с определенной скоростью. Это особенно касается дальних поездок, в которых многие водители ищут простые способы добыть больше километров из литра. По словам Габриэля, оптимальная скорость движения может улучшить экономию топлива на 25%.

Если ехать со скоростью 110 километров в час, то расход топлива примерно на 10% больше, чем при езде со скоростью 100 километров в час.

А увеличение скорости до 130 может привести к увеличению потребления на 25% по сравнению со скоростью 110.

Проще говоря, снижение скорости всего на 10 – 20 километров в час, если это безопасно, может существенно повлиять на экономию топлива.

Эксперт по автомобилям посоветовал способ, который позволит сократить потребление топлива на четверть / Фото prostooleh@freepik

Эксперт настаивает, что крейсерская скорость на трассе в 110 километров в час не всегда является самым экономным вариантом. Потому что даже при высшей передаче большинство автомобилей все равно будут вращаться с особенно высокой скоростью, чтобы достичь этой скорости, сжигая при этом больше топлива.

Здесь стоит учесть, что разные машины имеют разную скорость для оптимальной экономии топлива при движении на высшей передаче. Однако, как правило, это скорость от 80 до 100 километров в час, когда двигатель делает от 1 500 до 2 500 оборотов в минуту.

Габриэль также посоветовал водителям выбирать лучшие шины для своего автомобиля. Есть много производителей, выпускающих специальные экономные варианты, которые уменьшают сопротивление. А такие шины уменьшают энергию, необходимую для поддержания движения автомобиля, что может помочь сэкономить топливо.